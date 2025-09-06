“めるる”こと生見愛瑠 （C）ORICON NewS inc.

　ファッション誌『CanCam』（小学館）の公式インスタグラムが、6日までに更新され、モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠とアンタッチャブルの山崎弘也の“にらめっこ”の動画が公開された。

【写真】にらめっこ「笑っちゃう！」めるる vs ザキヤマ

　投稿では「掲載されてなかったですが、実は…ザキヤマさんとにらめっこもしてました!!」と裏話を明かしつつ、思わず笑ってしまう生見の姿を収録。「耐えられない愛瑠」とのキャプション通り、にらめっこ対決は爆笑の展開となった。

　この動画にフォロワーからは「微笑ましいコンビ！ふわふわって感じ」「ざきやまさんとにらめっこ絶対笑っちゃう」「ザキヤマさんとにらめっこなんて絶対めるる勝てないって〜笑」といったコメントが寄せられ、ほっこりとしたひと幕となった。