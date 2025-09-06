個人ゲーム制作者KOTAKE CREATEによる、インディゲーム『8番出口』。地下鉄駅の地上への通路の一部分が無限に繰り返す限定空間のなかで、通路に何か“異変”があれば引き返す、なければ進むといった操作をすることで出口に向かうことのできる、いわば“ループ型間違い探し”ゲームだ。この趣向は世界中でヒットを果たし、「8番ライクゲーム」なる類似作品が世界中で作られる現象も起きた。

参考：実写映画今年最高のスタートをきった『8番出口』 原点は『電車男』にあり!?

そんなゲームタイトルを、同名の『8番出口』として実写映画化したのが、敏腕プロデューサーとして知られる川村元気監督。果たして、この映画化困難といえる題材を、どのように仕上げたのか。ここでは、本作『8番出口』の出来や、映画化へのアプローチ、その裏にある概念などを、深いところまで解説していきたい。

※本記事では、映画『8番出口』のストーリーを一部明かしています

ゲームの文脈において、こういったループする「無限回廊」という概念は、珍しいものではない。同じマップが繰り返されるというのは、パソコンゲームやATARIなどのゲーム初期のタイトルから表現されてきたものだ。間違った選択をすると無限ループに囚われてしまう趣向は、例えば『ドラゴンクエスト2』の洞窟にもある。小島秀夫監督の『P.T.』という体験版のタイトルは、手間をかけてリアルに構築された限定空間をぐるぐる回るという点で、ゲーム『8番出口』の発想に大きく影響を及ぼしているはずだし、パズルゲーム『マニフォールド・ガーデン』は、幾何学的な空間の繰り返しそのものを追求した、アーティスティックな作品だった。

『8番出口』は、ボリューム自体は少ないものの、そういった枠組みに“間違い探し”要素を加え、同時にゲームのステージから自然に発生する、不安感をあおる“無人空間”「リミナルスペース」風の緊張感も備えることによって、インパクトの強いゲーム作品となっている。プレイヤーが自身の“注意深さ”を武器にできることで、繰り返しの空間全体に意識が払われ、ミニマリスティックな表現が輝いたのである。ちなみに、通称“おじさん”といわれるキャラクターが通路内を移動しているので、厳密には無人ではないのだが、プレイヤーは彼をやがて“歩くオブジェ”のようなものとして扱うようになるはずだ。

映画版である本作は、通路の壁に「エッシャー展」のポスターを用意することで、こういった“繰り返しの美学”に原点を求めている。美術において、マウリッツ・エッシャーは、このような“循環性”に耽溺し、そこから得られる不思議な感覚や不安などが、いまも多くの人々の心をとらえている。また、作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編小説『バベルの図書館』など、文学ジャンルでも無限に続く概念は登場していた。

テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』にも、こういった感覚が踏襲されているのは面白い。アニメーション映画では、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』（1984年）における、夜の高校校舎が、そのままエッシャー風の“だまし絵”や、無限回廊が出現するなど、この種の試みが、いかに以前からクリエイターの感性を刺激し、普遍的な価値を作り出してきたのかを確認できるのである。

映画版である本作の主人公は、二宮和也が演じる「迷う男」。地下鉄の通路を辿って派遣の仕事へと向かう途中、原因不明、正体不明の、いわば“無限回廊”に捕まってしまう。どこまで歩いても同じ地下鉄の通路が続き、河内大和演じる“おじさん”こと「歩く男」が、何度も何度も傍を通り過ぎていく。いきなりだが、この繰り返しの空間を歩き続ける流れを、主観映像にて映し出していく、ゲームを実写映像で再現した表現が、本作の白眉だといえる。

ゲーム作品と同じく、通路の壁に掲出されたルール説明によって、「迷う男」は無限回廊の仕組みを理解する。“異変”を見つけたら引き返し、なければ進んでいく。この動作を正しく繰り返していくことで、「8番出口」から脱出することができるはずなのだ。通路で起こる“異変”は、一見してすぐに発見できるものから、些細な違いまで、さまざま。「迷う男」は、トラウマを刺激するような異変に恐怖しつつ、しばしば小さな異変を見落とすことで、幾度も入り口の「0番」へと引き戻されてしまう。「迷う男」が気づかない異変は、観客がそれぞれ独自に見つけられるよう、映像のなかに潜ませてあるようだ。この部分は、ある意味“観客参加型”の趣向だといえるだろう。

とはいえ、それだけでは映画作品としての存在価値は弱いはずだ。なぜなら、ゲームそのものを能動的にプレイしたほうが、体験の密度が圧倒的に濃いからである。映画はゲームに比べると、受け身の姿勢になることは明らかだ。そこで作り手は、映画ならではの魅力や付加価値を提供しなければならない。映画のチケット代金は、この原作ゲームの数倍なのだ。

映画独自の試みは、まず二宮和也に主人公として演技をさせたこと。ぜんそくを持つ彼は時折、息が激しく乱れ苦しむ姿を見せる。この状況が切迫感を呼び、閉塞感、臨場感を高めている。観客は、彼の苦痛を通して、パーソナルな感覚を味わいながら、「迷う男」として通路を歩く気分を体験できるのである。

また、繰り返し通り過ぎていく「歩く男」に与えられた新設定や、女子高生風の女性（花瀬琴音）、謎の少年（浅沼成）といった、映画独自のキャラクターと、ゲームにはなかった展開が加えられている。さらには、「迷う男」に課された、現実的な問題も重要な要素だと考えられる。

それは、別れた恋人「ある女」（小松菜奈）から、妊娠したという報告を聞くことで生じた選択である。ここで、「迷う男」が通路で迷っているのは、彼自身の精神世界の反映であるという解釈が生まれることになる。そして同時に彼には、列車内で泣きじゃくる子どもの母親を、サラリーマンが威嚇する加害行為を目にしながら、“見て見ぬふり”をしてしまったという罪悪感をおぼえる描写が加わることで、無限回廊にさらなる解釈の余地を与えることになる。

それは、女子高生風の女性が、いみじくも「煉獄」という言葉を発するように、現象に対する“宗教的”な見方である。煉獄とは、カトリック教会での考え方の一つで、天国と地獄の中間の場所とされている。天国に行けるほど清らかではないが、地獄に落ちるほど悪にまみれてもいない……そういう、善でも悪でもない、死んだ人間の魂が行く場所なのだ。そこで魂は、火や苦しみによって“浄化”されていくという。つまりそこは、罰を受ける場であり、いつかは天国へ行けるかもしれないという希望が存在する場でもある。

この宗教的な見方を使うと、東洋的な解釈も可能だ。仏教やインド哲学には、「輪廻」という考え方がある。“衆生”と呼ばれる、生きとし生けるものたちは、生死をぐるぐる繰り返し、いろいろな生き物に転生しているというのが、仏教的な概念だ。このループを抜け出し、不生不滅の境地“涅槃”（ニルヴァーナ）に至るには、“悟り”を開く必要がある。本作のドラマにおいて、倫理観や社会や個人に対する責任という要素が追加されたことで、このように西洋、東洋の宗教的な解釈が立ち上がるのだ。

原作ゲームに追加されたと考えられる、このような部分に違和感をおぼえる観客もいるかもしれない。ゲームではあくまで、単にぐるぐると通路を巡るという内容があるだけで、倫理性を問うてくる要素など存在しないからである。

原作に登場した派手な“異変”である赤い水が流れてくるシーンは、本作では『シャイニング』（1980年）のオマージュのように勢いよく流れてくるが、この水は濁流のように濁っていて、流された残骸が散乱する様子は、津波被害を連想させるものがある。こういった具体的な要素の追加は、原作ゲームの持つ抽象性を制限し、解釈の幅を狭めることになってしまう。また、理不尽な回廊の脅威というものが、一種の教訓として提示されてしまうことは、よく言えば“奥行き”として評価されるが、道徳の教科書のような訓話のようだと感じる観客もいるだろう。

しかし、娯楽的な長編映画というフォーマットにおいては、そこまで抽象的なバランスで作劇するわけにはいかないというのが実情だ。原作に近いバランスに映画が終始し、幕が下りてしまえば、娯楽性を求める観客の期待に応えることはできない。そこには、観客の感情移入をうながす何かが必要になるのである。

繰り返される空間の中から脱出しようと彷徨う人々を描いたヴィンチェンゾ・ナタリ監督の『キューブ』（1997年）は、本作の先達といえる、実験性と娯楽性が絶妙なバランスで達成された、優れた映画作品だった。だが、その日本版リメイク作品『CUBE 一度入ったら、最後』（2022年）は、空間の外の人間ドラマを強化するといった選択をしたことで結果的に、典型的なヒューマンドラマとしても、観客をエンジョイさせる娯楽作品としても、アート的な試みとしても、不完全燃焼な内容になってしまったといえる。本作も、この轍を踏む可能性は十分にあった。

本作は、おそらくこういった例も参考にしながら、限定空間の外の人間ドラマを極力絞り、通路の中でのリアクションを主にすることによって、ゲームの内容そのものから離れ過ぎないようにしている努力を感じ取ることができる。そして、ワンシチュエーションの魅力を保ったままで、外の事象の関与を慎重に扱うことで、あくまで暗示にとどめているともいえる。

だから、ストイックな実験映画の要素を感じさせつつ、娯楽性を保ちながら、映画ならではのヒューマンドラマを加えて全体を調和させる、絶妙な着地点に落ちつけているのである。これは、原作ゲームの映画化アプローチとして、一つの優秀な解答例であるといえそうだ。そして映画の内容は、脚本、美術、撮影、編集などにおいて、スタンドプレーとしての突出した試みを、それぞれであえておこなわないことで、当初定めたであろうコンセプトを忠実に守っているように感じられるのである。

そこでは、共同で脚本も書いた川村監督自身のプロデューサーとしての自制心が発揮された箇所だといえるだろう。画面の多くの要素、ストーリーの細かい部分までが“理詰め”と合理的な発想によって、箱庭のようにコントロールされているのである。だが、そういった自制に対し、仕事の確かさ、コンセプトの正しさに感心する一方で、アーティストとしての爆発的な感覚が欠如している点に、いまひとつ物足りなさをおぼえるところもある。

たとえば、デヴィッド・リンチ監督は、TVドラマ『ツイン・ピークス』シリーズで、赤いカーテンに仕切られた無限に続く空間を創造した。そこには、圧倒的に趣味の良いセンスと、変態的ともいえる“異常さ”への偏愛が反映されていた。また、中田秀夫監督が『リング2』（1999年）で病院の廊下を撮ったような、合理的感覚から外れた、不可解だからこそ不気味なカメラワークにも、ぞくぞくとした、一種のアーティスティックな“映画的興奮”が感じられたものだ。

しかし、そのような突出した作家性に欠ける部分があるにせよ、リスクを避けて堅実に各セクションが動き、着実にコンセプトを守りきった点は、マーケティングとして妥当だと言っていい。原作ゲームのクールさや、ループの緊張感をきちんと残し、過剰な要素で崩れるようなことをせず、多くの観客を置き去りにしない、作り手としての誠実さを感じるのである。アートへの広がりや可能性は希薄ながら、オーソドックスでニュートラルに、上手いバランスで恐怖を醸成し、無理なく個人のヒューマニズムに繋げている。

そして、映画の最初と最後に流れ、内容をサンドイッチしているのが、列車のシーンと、モーリス・ラヴェルの名曲「ボレロ」の旋律である。黒澤明監督の『羅生門』（1950年）や、ブライアン・デ・パルマ監督の『ファム・ファタール』（2002年）において、「ボレロ風」の曲をわざわざ作らせて劇伴にしていることを思うと、最近パブリック・ドメインとなった事情がある、この曲が映画で聴けるということに、一種の感慨をおぼえる部分もある。

そして何より、タイアップ楽曲を用意しながらも劇中で使用されていないというのが、没入感が重要となる本作にとっては、非常にプラスに働いているといえる。本作では、主人公が外に出るといった描写がなく、列車内のシーンで幕が下りることになる。このようなラストを選んだのは、本作で描かれた“異変を見つけ決断し行動する”といったルールが、人生においても当てはまるものだからだろう。だからあえて、「迷う男」を地上の出口には到達させないことで、地下鉄の空間そのものを人の生き方のメタファーとして印象づけることができたのである。

「ボレロ」は、印象的な旋律が淡々と繰り返される構成だ。通常の映画音楽だと、盛り上げる装置として観客の感情を煽る方向に持っていかれがちだが、本作では「ボレロ」の冷徹にすら感じられる反復が、まるでゲームのルールそのものを象徴しているように響き、ある意味“ベタ”ともいえるラストカットの瞬間を、甘い印象にさせすぎない効果に落ち着けている。

おそらく多くの観客が思っている以上に、ラストの選曲は、作品の印象を左右しかねない。もちろん、主題歌そのものの出来が映画の内容を超え、作品を助ける場合もあるし、そもそも一部のアイドル映画では、それこそが重要な場合もあるだろう。

しかし、タイアップ曲というものが、いかに多くの日本映画のタイトルのラストにおいて、システマティックに、テンプレートとして使われてきたかということが、本作のような作品を前にすると実感せずにおれない。そして多くの映画監督が、多くの場合そこを自由にはできず、観客もまた、映画を“そういうもの”として、仕組みに疑問を呈することがなくなってきているといえる。こういった映画づくりにおける“異変”もまた、見逃さないようにしたいものだ。（文＝小野寺系（k.onodera））