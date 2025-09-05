これ片想い終了サイン。男性が「好きじゃない女性」に見せる態度
気になる男性対して「いつも態度がそっけない…」と違和感を覚えているなら、それは脈なしサインかも。男性は本命女性にだけ自然と特別な態度をとるものだからです。そこで今回は、興味がない女性にだけ見せる典型的な行動を紹介します。
連絡を平気で放置する
本命女性からのLINEには、男性はどんなに忙しくても“なる早”で返すもの。逆に数日スルーされるのは、優先順位が低い証拠です。そこで焦って連投すると「ちょっと重い…」と思われるリスクもあります。
絶対に２人きりの機会を作らない
「みんなでならいいけど、２人はちょっと…」という態度は、本命外の証。男性は気になる女性とは、多少無理をしてでも２人きりになれる機会を持とうとします。提案してもやんわり避けられるなら、残念ながら脈は薄いと考えていいでしょう。
プライベートを聞いてこない
「休みの日なにしてる？」「好きなタイプは？」などと、プライベートを探ってこないのも脈なしサイン。男性は気になる女性について少しでも知りたいと思うもの。そういう質問が一切ないなら、恋愛対象として意識されていない可能性が高いです。
平気で他の女性を話題にする
本命相手の前では「他の子の存在」を匂わせるような発言は避けるのが男性心理。逆に、気にしていない女性には普通に女友達や気になる女性の話をします。もし頻繁に他の女性の名前を出されるなら、恋愛対象外と見ていいでしょう。
今回の行動が当てはまるなら、残念ながら彼にとって恋愛対象ではない可能性大。大切なのは、時間を無駄にしないこと。自分磨きを続けてアプローチし続けるのもアリですが、新しい恋にシフトする選択肢も忘れないでくださいね。
