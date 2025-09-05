下心だけで近づいてきている。遊び目的の男性が見せる「言動」

男性がアプローチしてくるのは下心だけというケースも考えられるでしょう

そこで今回は、そんな遊び目的の男性が見せる「言動」を紹介します。

約束を軽んじる


遊び目的の男性は女性との約束を軽んじる傾向があるでしょう。

誘う時も急、約束していててもドタキャンなど悪びれる様子もなく平気でしますし、約束を破った埋め合わせをしようともしないものです。

しかも、そんな自分の行動を棚に上げて女性にドタキャンされると怒りを露わにしたり、手がつけられなくなるほど不機嫌になったりなど、かなり自己中な態度を見せることも。

そもそも本命の女性との約束であれば男性は必ず守るものですし、約束もかなり前もってしますし、万が一ドタキャンしても必ず埋め合わせをしようとしますから、そんな態度を見せない男性とは早く縁を切るべきと言えます。

友だちなどを紹介してくれない


遊び目的でアプローチしてきた男性は、２人の仲を周囲にオープンにしようとしないものです。

なので、「友だちを紹介してほしい」とお願いしたところで、聞き入れてくれることはないでしょう。

なぜなら、下心だけの関係なので周囲には秘密にしておきたいから。

また、そういう男性にはあなたと同じような関係性の女性が他にもいて、きっと自分の友だちには色々な女性と遊んでいることを知られたくないという理由も考えられます。

下心でアプローチしてくる男性は相手の女性への扱いがどうしても雑になるものなので、気になる男性や意中の男性から今回紹介した行動をされたら早めに見切りをつけるようにしてくださいね。

