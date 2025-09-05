要注意！不倫リスクが高い男性に共通する「危険な特徴」
浮気性な男性かどうかは見た目や口先だけではなかなか判断できませんが、実は“不倫に走りやすい男性”には共通する特徴があります。そこで今回は、その代表的な３つを紹介します。
予定を平気でドタキャンするところがある
「急に仕事入った」「やっぱ今日は気分じゃない」と、ドタキャンや予定変更を繰り返す男性は要注意。こうした自己中心的な性格は、恋愛においても相手の気持ちより自分の欲望を優先しがちです。関係が安定してきた頃に「刺激が足りない」と感じると、他の女性に気持ちが揺れやすい傾向があります。
承認欲求強めで、常に誰かに必要とされたい様子がある
SNSの通知に即反応したり、夜中でもスマホを手放せなかったり…。こうした「誰かに見てもらいたい」欲求が強い男性は、不倫リスクが高め。一時的であってもパートナーからの注目が減ると、すぐに外からの関心で穴埋めしようとするからです。寂しさに耐えられない弱さを持っています。
社交的で女性との距離感が近すぎる
人当たりが良く、飲み会や交流会などに積極的に顔を出す男性も危険度高め。社交性そのものは長所ですが、女性との接点が多くなる分、誘惑の機会も増えます。さらに「モテ慣れている」「女心を理解している」タイプなら、不倫へのハードルはより低くなってしまうでしょう。
今回挙げた特徴があるからといって、必ず不倫するわけではありません。ただし、あなたの彼が当てはまる部分を持っているなら、早めにコミュニケーションを強化するのがベスト。お互いの気持ちをオープンに話し合うことで、リスクはぐっと減らせるはずですよ。
