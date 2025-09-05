本命？それとも社交辞令？男性の本気度がわかる「決定的サイン」
「優しいから、きっと私のこと好きなんだよね？」と思っていたのに、気づけばただの“都合のいい女”にされていた…。そんな経験はありませんか？実は、男性の“優しさ”には「本気の優しさ」と「社交辞令の優しさ」の２種類があるんです。そこで今回は、その違いがわかる「決定的サイン」を紹介します。
２人きりの時間をどう作るか?
相談ごとをしたときに「２人きりで話そう」と言ってくれる男性。ここで大事なのは“どんな場所を選ぶか”です。本気で親身になってくれる男性は、昼間のカフェや落ち着いた場所を選びます。一方、夜遅くに自宅や人気のない場所を提案してくるのは、「相談」は口実で、別の意図がある可能性が高いです。
すぐ折れる優しさは“逃げ”の可能性も
意見が食い違ったとき、あっさり「ごめん、君の言う通りでいいよ」と折れてしまう男性。優しいように見えて、実は“面倒を避けたいだけ”かもしれません。本当にあなたを大事に思っているなら、多少議論になっても「どうしてそう思うのか」を知ろうとするはずです。簡単に引き下がるのは、あなたを理解したい気持ちが薄いと言えます。
成長を応援してくれるのが“本物の優しさ”
本命男性の優しさは「今のあなたを甘やかす」だけじゃなく、「未来のあなたを見据えて背中を押す」もの。時に厳しいことを言われても、それは“もっと幸せになってほしい”という愛情によるものでしょう。あなたの成長を応援し、意見を尊重してくれる姿勢こそが、本物の優しさなんです。
優しさの正体を見極めるのは意外と難しいもの。でも、「なんだか違和感がある」と感じたら、それは自分を守るサインでしょう。本当に優しい男性は、あなたの幸せを一番に考えてくれる男性ですよ。
