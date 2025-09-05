幸せな恋なんて本当にあるの？ダメンズばかり引き寄せる女性とは

せっかく出会った男性がことごとくダメンズばかりなら、何かしら自分にも原因があるのでしょう。

そこで今回は、ダメンズばかり引き寄せる女性の特徴を紹介します。

いい子に見せようとして都合のいい子になっている


気になる男性ができると“いい子”を演じてしまいがちな女性はダメンズを引き寄せる傾向があります。

男性から「嫌われないように」「好かれるように」と言う事を聞いてばかりでは、男性にとって“いい子”ではなく“都合のいい子”になってしまうでしょう。

そんな立ち位置になってしまうと、男性からどんどん雑な扱いをされることになってしまうのです。

男性からの押しに弱いところがある


ダメンズを引き寄せてしまう女性の特徴として、男性の押しに弱いところが挙げられます。

これも男性から「嫌われないように」「好かれるように」という気持ちが強いことが招く結果で、本当は「嫌だな」と思っていたとしても、男性から執拗にアプローチすると断れなくなってしまうのです。

ダメンズほど女性の弱みにつけ込む傾向もありますから、結果的に幸せとはほど遠い関係になってしまう可能性が高いでしょう。

ダメンズな男性と親密な関係になっても傷つくだけなので、ぜひ今回紹介した特徴に心当たりがあるなら、すぐに改善していきましょうね。

