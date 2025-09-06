元テレビマン社長が「1億2000万を持ち逃げした男」を今でも諦められずにいる意外な理由

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

トントン拍子で決まったキックオフイベント

西山さんというスーパーバイザーに恵まれ、異能の持ち主揃いの社員に恵まれ、社業はいかにもうまくいってるかのようだがそうでもない部分もある。たとえばいま、1億2000万が未収になっている案件がある。1億2000万といったらその昔、ホームレスになった原因の借金より多い。笑えないけど笑える話である。

それはティービーズ時代の仕事仲間だった竹村という男が持ってきた、海外にある映像を配信する事業だった。仕掛人は山本といって、投資ビジネスを手広くやっているという。大阪の福島に立派なオフィスを構え、会ってみると本人も紳士然とした男だった。

「資金面のことは心配しないでください。奥川さんにぜひこの事業を盛り上げていただきたい」

「そういうことなら日本じゃなくて、そうですね、済州島のカジノあたりでキックオフイベントをやりませんか」

「いいですね」

と、トントン拍子で話は決まり、やりました、キックオフイベント。出資者たちを済州島のホテルに招いて、芸能人も呼んで派手にやった。ついつい5000万も使ったが、山本はこれをポンと即金で払った。

「これはいけるかもしれんぞ」

プロモーションだけではなく、本筋の映像制作の仕事も請け負った。不動前にわざわざスタジオを用意し、かなりの人員を投入した。これでドリームラボには月に1000万の収入になる。事業は順調で、すべてがうまく回り出した。

ある日忽然と姿を消した"山本"

「そんな海のもんとも山のもんともわからんやつと仕事して、大丈夫かおまえ」

西山さんは懸念を示したが、

「大丈夫ですよ。儲かりますよ、これ」

とうそぶき、そのうち山本が、

「1年契約にしてくれませんか」

と言ってきたのにも、

「はいはい、いいですよ」

と請け合った。売掛金はかさんでいったが、山本の資金力を疑うことはなかった。

その山本が、ある日忽然と消えた。

会社もそのままある。社員もいる。社長だけがいない。家に行ってみたら奥さんが一人おろおろしていた。

「うちの人、どこに行ったんでしょう？」

こっちが聞きたいのだが、どうも本当に妻にも知らせず姿を消したらしい。

山本を諦めきれない理由

警察に行方不明者届も出した。

「いまのところ該当者はいません」

半年探した。見つからない。仕方がない。とうとう占い頼りである。政治家や大物経営者も見てもらっているという、普通なら1年先まで予約が取れない占い師のところにつてをたどっていった。山本の写真を見せて、

「この人はいまどこにいるでしょう？」

と聞くと、

「……三重の赤目四八滝のあたりに影があります」

などと言う。仕方がない、行きました。赤目四八滝。……いるわけがない。

それが3年前のこと。山本はいまだに行方不明。1億2000万の売掛金は焦げ付いたまま。

それでも山本はいつか戻ってくるんじゃないかと思うのだ。なぜなら自分が消えたから。10年間、姿をくらませたから。それでも復活してくる奴がいるのだからと我がことを振り返りながら思って、あきらめ切れずにいる。

