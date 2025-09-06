　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の4万2870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45050.50円　　ボリンジャーバンド3σ
44173.00円　　ボリンジャーバンド2σ
43295.50円　　ボリンジャーバンド1σ
43018.75円　　5日日経平均株価現物終値
42870.00円　　6日夜間取引終値
42586.00円　　5日移動平均
42460.00円　　一目均衡表・転換線
42418.00円　　25日移動平均
41830.00円　　一目均衡表・基準線
41540.50円　　ボリンジャーバンド-1σ
40663.00円　　ボリンジャーバンド2σ
40627.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40258.40円　　75日移動平均
39785.50円　　ボリンジャーバンド3σ
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38695.10円　　200日移動平均


株探ニュース