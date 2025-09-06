日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の4万2870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45050.50円 ボリンジャーバンド3σ
44173.00円 ボリンジャーバンド2σ
43295.50円 ボリンジャーバンド1σ
43018.75円 5日日経平均株価現物終値
42870.00円 6日夜間取引終値
42586.00円 5日移動平均
42460.00円 一目均衡表・転換線
42418.00円 25日移動平均
41830.00円 一目均衡表・基準線
41540.50円 ボリンジャーバンド-1σ
40663.00円 ボリンジャーバンド2σ
40627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40258.40円 75日移動平均
39785.50円 ボリンジャーバンド3σ
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38695.10円 200日移動平均
株探ニュース
