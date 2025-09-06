TOPIX先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3095.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3224.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
3171.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
3118.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3105.31ポイント 5日TOPIX現物終値
3095.50ポイント 6日夜間取引終値
3085.30ポイント 5日移動平均
3076.00ポイント 一目均衡表・転換線
3064.70ポイント 25日移動平均
3011.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
2957.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
2904.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
2902.70ポイント 75日移動平均
2892.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2775.35ポイント 200日移動平均
株探ニュース
