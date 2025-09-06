　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3095.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3224.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3171.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3118.06ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3105.31ポイント　　5日TOPIX現物終値
3095.50ポイント　　6日夜間取引終値
3085.30ポイント　　5日移動平均
3076.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3064.70ポイント　　25日移動平均
3011.34ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
2957.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2904.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2902.70ポイント　　75日移動平均
2892.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2775.35ポイント　　200日移動平均


株探ニュース