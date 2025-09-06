グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の765ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
809.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
799.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.36ポイント 25日移動平均
772.00ポイント 一目均衡表・基準線
771.00ポイント 一目均衡表・転換線
767.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ
766.63ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
765.00ポイント 5日移動平均
765.00ポイント 6日夜間取引終値
757.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
757.36ポイント 75日移動平均
746.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
736.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
691.37ポイント 200日移動平均
株探ニュース
