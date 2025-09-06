　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の765ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

809.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
799.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
778.36ポイント　　25日移動平均
772.00ポイント　　一目均衡表・基準線
771.00ポイント　　一目均衡表・転換線
767.88ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
766.63ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
765.00ポイント　　5日移動平均
765.00ポイント　　6日夜間取引終値
757.39ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
757.36ポイント　　75日移動平均
746.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
736.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
691.37ポイント　　200日移動平均


