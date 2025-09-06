人間が「安定的な社会関係」を築ける上限の人数は「150人」…SNSでのつながりを広げていくコツとは

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

人間が安定的な社会関係を築ける上限の人数

英国の人類学者ロビン・ダンバーは、「ダンバー数」を1993年に発表しました。それによると、人間が安定的な社会関係を築ける上限の人数は150人とされています。この人数であれば、お互いのことを知り、お互いの関係について把握して付き合うことができるというのです。

この数字には少々幅があり、100〜250人程度ともいわれていますが、それ以上極端に多いということはありません。お互いが知り合いかつ社会的接触を保持している関係であり、知り合いだけれど社会的接触が途絶えた人、知っているが社会的関係が途絶えた人は含まれません。

ダンバーはこの関係を、「バーで偶然に会って、一緒にお酒を飲むことになっても、お互いに気まずさを覚えない関係」と表現しています。

この150人という数字をあなたはどのようにとらえるでしょうか。多すぎると考えるか、それとも少なすぎると考えるか。前者はSNSでの友達を特に親しい相手に限定しているだろうし、後者はSNSで友達申請が来たらどんな人でもほとんど断らないかもしれません。

SNSでは、さまざまな人から友達申請が来たり、フォローされたりします。クライアントや上司、同僚、部下などからの申請やフォローは断りづらく、親しくなくても許可することが少なくないでしょう。これからもっと親しくなりたい人などを含めれば、友達数やフォロー・フォロワー数はさらに増えます。

SNSでつながるメリット

積極的にSNSをビジネスで活用したいと考えた場合、友達数は150人より多くなることが多いのではないでしょうか。

もちろん、お互いがビジネス上でつながりたいと感じ、SNSでつながった相手でも、必ずしも関係が深まるわけではありません。しかしつながってみないと、関係を深めることができる可能性も放棄することになってしまいます。

「同じ業界に所属しており、情報交換できそうな人」

「共通の友人が多く、今後も会う可能性が高そうな人」

「ある程度しっかり話して、気が合いそうと思った人」

「ビジネス上でつながり、今後の可能性を感じる人」

「つながって、今後も情報交換したい人」

などとは積極的につながって、本章を参考にSNS上の交流をしてみるといいかもしれません。

一度会っただけでは、直接仕事上のつながりなどがない限り、再び会う可能性は低くなります。一方、SNS上でつながることで、お互いのことを知り合うことができ、 また直接会う機会が得やすくなります。

リアルで会うこと以上に親しくなれることはありません。

しかしSNSでつながることで、再び会いやすくなるだけでなく、会えない期間を埋め、会っていない期間の長さを感じない効果にもつながります。

親しくなりたい人とは、SNSでつながることが大切なのです。ビジネスでの活用を考えた場合は、あまり友達数は制限しすぎないほうがいいのではないでしょうか。

友達数は増やせば増やすほどいいわけではない

ただし、友達数は増やせば増やすほどいいというわけではない点には注意が必要です。名刺交換しただけの人などは覚えきれず、交流が深まらない可能性が高いためです。何の縁もない人たち数千人とつながっている人もいますが、それだけの数の人と本当に交流できているでしょうか。お互いに興味がないと没交渉となり、SNSのアルゴリズムからお互いが表示されなくなり、新しい情報が来ることもあまり期待できないかもしれません。

「はじめまして！ 素敵な人だったのでメッセージしました」など、FacebookなどのSNSで明らかなスパムを受け取ることがあります。

その時、その明らかに怪しい人と「共通の友人」がいることがあります。そんな時には、その「共通の友人」への評価は下がり、つながりを切りたくなります。友達を選ばない人と友達になっていると、その人とつながっているだけで被害に遭うこともあるためです。実際に、そういうセキュリティ意識の低い人とのつながりは切ってしまうという人もいます。

SNSで不用意につながってしまうと、「この人がつながっているから信用できる人だ」と見られてしまい、被害を広げてしまうことがあります。交流を広げることはまったく悪いことではありませんが、セキュリティ意識を持っていないと、友人に迷惑をかけてしまううえ、信頼も損なってしまいます。

一方、直接の交流や接点があったり、同じ業界に属していたり、共通の友達が多いなどの場合は、SNS上でつながることで情報交換ができたり、交流が深まる可能性が高くなります。無作為ではなく、このように何らかのつながりがある人、また会う機会がありそうな人を中心に広げていくのがコツなのです。

