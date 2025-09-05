恋愛に“奥手”でも大丈夫！自然体で男性に好印象を残す「３ステップ」
「好きな人ができても、なかなか声をかけられない…」という恋愛に奥手な女性は少なくありません。だけど「奥手＝恋愛下手」ではないのです。むしろそれは誠実さの裏返しで、男性にとっては好印象につながることも。そこで今回は、自然体で男性に好印象を残す「３ステップ」を紹介します。
会話のきっかけは“共通点探し”から
いきなり無理に話題を作ってアプローチする必要は全然ありません。彼のSNSや共通の友人をヒントに、趣味や好きなものをリサーチしてみましょう。「あ、それ私も好き！」と自然に会話を広げられれば、共感が生まれて距離は一気に縮まりますし、会話もスムーズにできます。
さりげない“優しさ”を積み重ねる
言葉で好意を伝えるのが苦手なら、小さな“優しさ”で好意をアピールするのがおすすめ。男性が困っているときにさっとフォローしたり、男性の意見に共感して頷いたり。こうしたさりげないアプローチは「自分を気にかけてくれている」と男性の心にしっかり刻まれます。
“自分時間”を楽しんでいる姿を見せる
実は男性が惹かれるのは「自分の世界を楽しんでいる女性」。趣味や仕事、友人との時間を大切にしている姿は、「彼女と付き合えたら、刺激がありそう」と感じさせます。ライフスタイルの充実ぶりをアピールするのもおすすめです。
奥手であることは恋のハンデではなく、むしろ“誠実さと丁寧さ”という武器。ぜひ今回紹介したステップを参考に、自分のペースで素敵な恋を叶えていきましょうね。
🌼狙いすぎだろ…。男性が距離を置く「いい子」な女性とは