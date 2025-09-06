『＃鈴木エイトを出せ！』…メディアのタブーだった「統一教会」問題を唯一追跡し続けた”NG記者”の「自分しかいないという使命感」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

メディアの注目が一気に鈴木エイトへ

私が行ったのはある意味、報道の空白期間を埋める取り組みだった。

「重大事件と、その背景の闇の深さに報道は過熱していきます。教団会見の翌日に全国霊感商法対策弁護士連絡会の会見が開かれました。各メディアは情報が欲しいため殺到します。

その会見の質疑応答で統一教会と政界との関係を訊かれた山口広弁護士が『統一教会と政治家の関係は私たちより、そこにいる鈴木エイト君が一番詳しい』と最前列で取材していた私の名を出したことで、メディアの注目が一気に私へ集まります。

私は各メディアの求めに応じて、蓄積してきたデータの提供を行いました。長年集めた取材データを惜しみなく無償で提供したのです。その結果、様々な情報や証拠の提供者として私の名前が露出することとなり、多くの人に興味を持ってもらえました。

更にデータの一覧をまとめたことで、大手新聞が動きやすくなったようです。各メディアにしてみれば一から裏取りする必要がなくなり、効率がよくなりました。私にはこの問題は自分一人で抱え込むものではなく、各メディアが共有し追及してもらいたい、一人では埋め切れないピースを、全メディアがチームジャパンとして一丸となって追及してほしいという思いがあったのです。

メディア関係者のなかにも、これほどの重大事件に繋がった大問題を見過ごしてしまったという慚愧や後悔の感情もあったのではないでしょうか」

統一教会と政界との関係は『＃鈴木エイトを出せ！』

「事件直後のテレビ番組における一部のコメンテーターの発言に違和感を覚え、危機感も抱きました。数十年に及ぶ空白期間における政界と教団の関係を的確に解説できる人がおらず、短絡的かつ誤った情報が流れていたのです。そこで、『＃鈴木エイトを出せ！』というハッシュタグをSNSで拡散させました。この問題の背景と経緯を明確な証拠をもって伝えることができるのは自分しかいないのだと、売り込んだわけです。

当初、一般のメディアはまったく無名の存在である私を起用しようと思わなかったのですが、郷原信郎弁護士のユーチューブチャンネルで1時間以上にわたってじっくり話をしたところ、きちんと筋道立てて話のできる人物だとの認識を持ってもらえたらしく、報道番組などに出演するようになりました。この時期は今振り返っても大変忙しくて、原稿の執筆も重なって1日おきに徹夜するような日々でした」

「事件から2ヵ月半後には初めての単著が小学館から発売されました。『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』です。第2次安倍政権発足後の9年間におよぶ統一教会と政権の関係の追及を記した内容です。

原稿は以前、小学館ノンフィクション大賞に応募したときのものがベースとなっています。『週刊ポスト』の取材を受けた際に雑談で、小学館のノンフィクション大賞に応募したことがあると告げたところ、社内で応募原稿が発掘され小学館の編集者がその原稿を読み直し『今話題になっていることが全部書いてある』となって緊急出版が決まりました。出版に際しては、事実と憶測の部分が判るように記すことを心掛けて加筆しました」

