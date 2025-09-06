「フェンスがぐしゃぐしゃに壊されていた」…国道44号線で見つけた「怪物ヒグマ」OSO18の惨めな末路の痕跡

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

『北海道でヒグマが「逆ビーガン化」している？…雑食を捨てて“肉食”に転身するクマが今後増えると言われるワケ』より続く

死への道を辿る

OSO18特別対策班が解散した後、9月に入ってから、藤本はひとりでOSO18が最期の1ヵ月に歩んだルートを辿っていた。

OSO18は、6月24日に最後の1頭を襲った後、他のオスグマから逃げるようにひたすら南下していた。翌6月25日に南へ10km離れた場所で初めて日中に姿を捉えられ、7月14日にはさらに13km南の地点に足跡が残されていた。7月30日に射殺されたオタクパウシは、そこからさらに南へ13kmの地点にある。その途中では、夜も車通りの多い国道44号線を横断しなければならない。

交通量の多い国道の、どのポイントを横断したのか、なぜわざわざ人間に目撃される危険を冒してまで南へ向かう必要があったのか、44号線を車で走りながら藤本は答えを探していた。

「すごい車の量だよな。ここ渡ったんだからすごいよな」

釧路から根室まで東西に延びる、総延長137.7kmの一般国道だ。車で走ると、道路に沿って高さ2mほどのフェンスが、どこまでも果てしなく続いているのがわかる。エゾシカが道路に飛び出してくるのを防ぐためのフェンスだ。

北海道内の路線別で集計したエゾシカによる交通事故発生件数で、44号線は突出して最多を記録している。それは、全体の一割を超える件数だ。

ぐしゃぐしゃのフェンス

「とにかく海が近くて雪が少ないから、この辺は越冬場所になってる。道東中のシカが集まるっていってもおかしくないぐらいの場所だからね。こっちの太平洋沿いは」

話しているとき、藤本が何かに目を留めた。

「これだ！」

道路脇のフェンスがぐしゃぐしゃに壊れていた。何者かがよじ登り、その重みで壊れたような状態だった。

「OSO18かもしれないな。何かかなり重たいものがぎゅっと下げたとしか言いようがない。見た目的には、ヒグマのオスの成獣じゃないとこんなふうにならない」

国道の南側のオタクパウシ方面に広がる牧草地一帯を、20〜30頭規模のエゾシカの群れが駆けていた。

壊れたフェンスが見つかった地点から3km南下したところに、射殺現場はある。そこからさらに南へ進むと、太平洋に突き出した半島に出る。突端には、断崖が切り立ち、波が飛沫を上げて打ちつけている。この半島は、尾幌鳥獣保護区と定められ、エゾシカをはじめとする多様な野生動物が守られてきた区域だ。

OSO18の最期

「OSO18の気持ちになって考えたら、とにかくお腹が空いてたんだと思う。あれだけ肉食化してしまってるから、肉を求めてずっと歩く。一番簡単に手に入りやすいのは、エゾシカの肉。もうお腹が減り過ぎてて、生きた牛を襲えなくて、シカの肉をずっと探しながらさまよって歩いてたんじゃないかな。もし大きなクマがいつものエリアにきたら、OSO18としては、なかなか入っていけない状態になると。まして、9歳6ヵ月って若いわけだから、ほかの大きいクマの15、6歳のやつには何しにきたって言われるわけだから。ちょっと不利だった。そういった意味では、この南側の地区がOSO18にとっては、安住の地だったんじゃないかなと思う」

OSO18が射殺されたことを知った日、藤本は釧路市内の病院の一室で、窓の外を眺めていたという。偶然にも、病室の窓はオタクパウシのほうを向いていた。生死にかかわる病を患っていた藤本は、遠くを見つめながらOSO18の最期を思った。

OSO18は、傷を負い、牛を襲えず、空腹に陥り、肉が豊富にある安全な場所を目指して、歩き続けていたのではないか。

その道の行き着く果てこそ、どこまでも遠く広がる太平洋に面した、断崖絶壁の鳥獣保護区だったのだ。

【前回の記事を読む】北海道でヒグマが「逆ビーガン化」している？…雑食を捨てて”肉食”に転身するクマが今後増えると言われるワケ