なぜ「日本海軍」は敗れたか…？ 「敗戦」のウラには、じつは海軍エリートたちの「差別意識」があった…！【太平洋戦争】

ベストセラー「大空のサムライ」の筆者、坂井三郎が綴った日本海軍の知られざる悲喜劇の実態が話題になっている。『零戦の運命〈下〉』（光人社NF文庫）だ。太平洋戦争突入寸前、坂井は戦闘機隊長の育成に全霊を傾けていた。しかし日本海軍には悪しき習慣が存在していた。海軍兵学校出身のエリートによる、たたき上げの士官層に対する差別意識だった。それは後に続く敗因の原因ともなったという。そんな作品から一部抜粋・再構成してお届けする。

相手が士官でも遠慮は無用、一日も早く強くしてやれ

霞ヶ浦飛行学生の教程を終えたばかりの若い海兵出の中尉４人が、若い下士官たちと前後して台南空に着任してきたのは、太平洋戦争突入も間近に迫った時期であった。

その４人のなかに笹井醇一中尉がいて、これが坂井と中尉の最初の出会いであった。そのような時期に「新任士官を特訓せよ！」の司令命令が下った。

さっそく、古参搭乗員による空戦技術伝授である。副長兼飛行長の小園安名中佐は、こう要望した。

「相手が士官でも遠慮は無用、一日も早く強くしてやってくれ」

坂井はビシビシと鍛え上げたが、人間、いよいよとなると思わぬ力を発揮するもので、４人は平時では考えられない上達ぶりを見せ、なかでも、群を抜いていたのが笹井中尉であった。

海軍兵学校時代に「シャモ」の異名をとっていただけのことはある。激しい闘志もあらわに訓練に挑んできた。訓練のなかで、もっとも重点をおいたのが一対一の単機空戦の技術の演練だった。

ある日のことだった。格闘戦で坂井は手をゆるめて、笹井中尉に坂井機を照準するチャンスを何度か与えた。笹井中尉に自信をつけさせるためである。ところが、中尉は自分の実力と思い込み、着陸後、地上で見ていた下士官たちに得意気に説明した。

「俺は今日の空戦で、先任搭乗員を何度も撃墜することができた」

自信はいいが、天狗は困る。翌日、高度2000メートルで向かい合い、前日と同じ要領で水平戦闘に入り、三旋回目に笹井機の真後ろに食いつき、どう暴れようと離さなかった。

着陸後、坂井は中尉を人気のないところに誘い、「笹井分隊士、あなたは入隊以来、日に日に上達しています。昨日はあなたに自信をつけさせるために手加減をしましたが、私たち古い搭乗員とは、まだ格段の差があるんですよ」

中尉は、無言でうなずいていた。

笹井中尉は次第に腕を上げ、見事中堅リーダーに育った。その後の実戦で力をつけた笹井中尉は、惚れ惚れするような戦闘機乗りになった。

日本海軍を弱体化させた「悪しき権威主義」

日本海軍では航空機搭乗員を育成する機関として練習航空隊を創った。陸軍では同じ目的で創った機関を、飛行学校と称している。したがって、ここで学ぶ者を操縦学生、偵察学生と称した。これが当然の常識であり、誰が聞いても何の抵抗もない。

しかし海軍は違った。

学校と呼称すべき機関を練習航空隊と呼び、そこに学ぶ者のなかで、海軍兵学校出身者のみを飛行学生と称し、下士官・兵の習者を練習生と呼び、その練習生を操縦練習生、飛行練習生（予科練出身者）と分類したのである。

さらに甲種飛行予科練習生制度が導入されると、７年も先輩の栄誉ある予科練を乙飛と改称、その結果、大正以来の伝統ある操縦練習生を丙飛と称して格下げし、乙飛に対比して特乙をつくり、士官不足を補充するため、大学卒業者のなかから半ば強制的に海軍に召集し、現役であるにもかかわらず予備士官と呼んだ士官は予備学生と称し、さらに予備生徒制度までをつくった。

予備士官はじめ下士官・兵の習者に対しては学生という名称を与えないこうした処置は、要するに海軍部内においてはたとえ修業中であっても、兵学校出身者は別格なりというはかない権威主義を堅持することに汲々とした手立て以外の何ものでもなかった。

学芸技術を学ぶ場を学校と呼称し、ここに学ぶ者を学生と呼ぶ。これが社会の通念である。練習航空隊の隊名を文字どおり解釈すれば、航空術を練習する場ということだが、練習という言葉の意義は、これはすでに航空術を修得したものがその練度を保持、向上するために行なう訓練をさすのであり、練習航空隊という名称の由来は、あくまでも兵学校、機関学校といった、エリートと称する海軍士官養成機関と区別・差別する意図があったからにほかならない。

こうした点、海軍は権威主義というか、悪い意味の官僚的であった。

