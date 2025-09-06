検閲が厳しかった「軍事兵器に関する写真」…どんなものが「不許可」扱いになったのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

隠された兵器

「不許可」写真のなかでも、軍事兵器に関する検閲はとくに厳しかった。

この種の写真でも、問題個所をトリミング（消去）すれば新聞紙面に掲載が許されるものがある一方で、掲載そのものが「不許可」扱いになる写真もあった。

前者は、軍用機が搭載する爆弾や旋回機銃、速射砲、戦車や大砲の口径・砲身長などをトリミングして掲載できる写真であった。一方、後者は、鉄舟（渡河や上陸のときに用いられる鉄製の小舟）や豆タンク（軽装甲車）、水上機、無線通信機など、高度な軍事機密と考えられるものが対象であった。

上海特派員の藤本健爾写真部員が撮影したような空中聴音機もあった（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。聴音機は第一次世界大戦のときに登場し、イギリスでは1930年代後半にレーダーの実用化と共に姿を消していくが、中国戦線では長く使われた。聴音機は、1937年8月に始まった第2次上海事変のとき、宝山県付近で空襲を警戒している様子を撮った写真に見られる。ただ、後に空爆が激しくなると、至るところで聴音機が使用されるようになったため、「不許可」の対象でなくなる。

高射砲も同様であった（海軍では高角砲という）。1943年9月になって参謀本部は、ようやく「高射砲陣地築設要領」を作成している。しかし、明治時代以降、高射砲は各地の要塞に設置され、「整備」されていたものの、日本本土決戦にあたっては用をなさず、米軍の空襲を防ぐことができなかった。本土防空作戦の完全な失敗であった。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

