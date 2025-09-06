◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島(5日、甲子園球場)

初回に猛攻を仕掛け6得点を挙げ逃げ切った阪神。優勝マジックを「3」に減らしたものの、その複雑な心境を藤川球児監督が語りました。

打線は初回に大山悠輔選手の満塁弾など集中打で一気に逆転。投げては初回の1失点のみで抑えた投手陣。投打がかみ合った盤石の勝利に藤川監督は「充実したゲーム内容、継投もスムーズ、木浪も久しぶりにいい一本が出てリズムが非常に良かったと思います」と振り返りました。

これでマジックが「3」となり、優勝は目前。藤川監督は「たくさんの選手とともにここまで戦ってきて、もう少しですから、全力でまた明日立ち向かいたいですね」と気を引き締めます。しかしセ・リーグ一強という状況に思わぬ誤算もあるようで「本音はですね、このままずっと『2』のままいかないかなと。非常に幸せな時間、毎試合緊迫した状態でゲームはスタートするのですが、少し早いかなというのが本音なんですけれど、戦いが始まると勝ちたいですし、相手も本気ですし、立ち向かっていく気持ちですから贅沢はいえないんですけれども、ゲームが終わってマジックが『3』とか『2』の状態でずっといかないかなと」と述べ、早すぎる優勝に心配する気持ちを吐露しました。それでもやはり口元は喜びで緩みっぱなしでした。

それでも最後には「ファンの皆さんには余韻を楽しんでもらって、明日また戦う気持ちで、チームと一緒に応援してもらいたいなと」と話し、いつもの姿勢で取り組む決意を見せました。