「長谷部×長友の存在は絶大」森保ジャパンを支える《レジェンド効果》JFA宮本恒靖会長が語る、2026年W杯「躍進の条件」

国際的評価が高まる日本代表

2024年3月の宮本恒靖氏の日本サッカー協会会長就任から約1年半。森保一監督率いる日本代表は2024年1〜2月のアジアカップ（カタール）でのベスト8敗退を糧に、V字回復を遂げている。

とりわけ、2026年北中米W杯アジア最終予選は、オーストラリアやサウジアラビアといったアジアの強敵がひしめくグループで、7勝2分1敗の勝ち点23というダントツの首位通過。世界最速のW杯出場権獲得を現実のものとしたのだ。

そして、国内組だけで挑んだ7月のE-1選手権（龍仁）でも、香港、中国、韓国を撃破し、大会2連覇を飾っている。日韓戦は2021年3月の対戦から3連勝で、敵将の洪明甫監督も「1990年代以降、日本は一貫した育成を意識してきたが、我々は勝敗に囚われてきた節がある。メンタリティを変えていかないといけない」と発言するほど、危機感を募らせていた。

前編記事【2026年W杯】“欧州組中心”の日本代表は北米で勝ち抜けるのか？ JFA宮本恒靖会長が明かす、優勝への「最重要ポイント」より続く。

日本代表に対する国際的評価の高まりは、宮本会長自身も感じるところだという。

「やはり2022年のカタールW杯でドイツとスペインを破った影響が大きいのは確かですね。会長就任後に赴いた国際サッカー連盟（FIFA）の会合で、エジプトなどアフリカの協会幹部から『日本とぜひ試合がしたい』と前向きなアプローチがありました。

5〜6月になでしこジャパンがブラジルで親善試合をした時にも、ブラジル協会のトップから『次は男子もやりましょう』と声をかけていただきました。

私たちの選手時代は、2002年日韓W杯が自国開催だったのが追い風でしたし、監督の（フィリップ・）トルシエやジーコ（鹿島アドバイザー）のネットワークを駆使してフランスやスペイン、イングランドとアウェーで試合をさせてもらいましたが、日本代表の評価は確実に当時より上がっている。だからこそ、先方が前向きに向き合ってくれるようになった。それは本当に嬉しいことですね」と若きトップは笑顔を見せる。

実際、取材終了後、ほどなくして10月に開催されるキリンチャレンジカップでのブラジルとの対戦が発表された。9月のアメリカ遠征で弾みをつけて、年内のビッグマッチも好感触を持つころができれば、代表キャプテン遠藤航（リバプール）が掲げる「2026年W杯優勝」という壮大な目標も本当に不可能ではなくなるかもしれない。

30年以上にわたる代表チームの経験値を、最大限に生かす

頂点を本気で目指すうえで重要になってくるのが、より強固な組織を築き上げること。その前段階として、過去の代表経験値を最大限に生かしていくことは、1つの大きなポイントになってくる。

今の代表チームを取り巻く陣容を見ると、94年アメリカW杯出場をあと一歩で逃した”ドーハの悲劇”の生き証人である森保監督。98年フランスW杯初出場を経験した名波浩、斉藤俊秀両コーチ、2002年日韓、2006年ドイツの経験者である宮本会長、2007〜2013年のイビチャ・オシム、岡田武史（現JFA副会長）、アルベルト・ザッケローニ監督時代にプレーした前田遼一コーチ、2010年南アフリカ〜2018年ロシアの3大会でキャプテンを務めた長谷部誠コーチ、今も代表に名を連ねる39歳の長友佑都（FC東京）と、見事なまでに30年以上の歴史を引き継げる体制になっているのだ。

「監督、僕らに加え、遼一、ハセがいることでタテ軸がしっかりしているし、ある特定の世代だけじゃないのがいいところ。それに佑都もいるので、スキのない組織ができているのはすごいなと思います」と斉藤コーチも自信をのぞかせた。

確かにこの顔ぶれならば、前編で触れた2006年、2014年W杯のキャンプ地選定の失敗はしっかりと共有されているはず。環境適応や選手たちがストレスを感じない雰囲気作りついても、現役目線を取り入れながら、準備を進めることが可能だろう。

このうち、長谷部コーチに関しては、宮本会長就任後の2024年9月から代表スタッフ入りした。2024年5月の現役引退直後、森保監督が直々に本人に打診し、快諾を得て、JFAもゴーサインを出したわけだが、宮本会長体制だったからこそ、実現できた”ウルトラC”だと見る向きも少なくない。

「海外の強豪国も代表レジェンドをベンチ入りさせるケースは結構見られましたし、そこにもヒントはあったと思います。元代表選手が日本サッカーを引っ張っていく形がいずれ現実になればいいし、国としての前向きな経験になると僕も前から考えていました。

目に見える長谷部効果？ 長友とのやり取りじゃないですか（笑）。彼らがいるだけでチームが引き締まりますし、雰囲気も前向きになる。代表で長くやってきた2人が何をやっているかを間近で見ることによって、中堅や若手世代は何をすべきか分かるだろうし、物凄く大きな財産になる。彼らは本当に重要な役割を担っているなと感じます」

経験を次世代に継承する“ベテラン”の重要性

その言葉通り、ベテランがチームにいるかいないかというのは、過去のW杯の結果に直結している。

「2002年の時、自分は若手の1人でしたけど、当時ベテランだった中山（雅史）さん（沼津監督）や秋田（豊）さん（高知監督）、2004年アジアカップ（中国）の（藤田）俊哉さん（磐田SD）など、先輩の背中を見て学ぶことは間違いなくありました。

そこから2006年にかけての時期には巻（誠一郎）やコマ（駒野友一＝広島ユースコーチ）のような若い選手も入ってきましたけど、代表としての姿勢や取り組みを次の世代に継承することができたのかなと思います。

2006年本大会の時はベテランの1人だったマコ（田中誠＝鹿島コーチ）が直前のケガで離脱してしまい、ベテラン不在に近い状況になってしまった。それが苦戦につながった部分もあったと感じています。

その教訓を生かして、2010年は（川口）能活（磐田GKコーチ）や（中村）俊輔（横浜FCコーチ）がチームの重しになる働きをした。やはり経験を継承できる存在というのは重要なんです」

宮本会長のこの話は的を射ている。2022年カタールW杯でも、チーム最年長だった川島永嗣（磐田）がグループ敗退の恐れのあったスペイン戦直前のミーティングで「自分たちはここで負けるんじゃない」と涙ながらに力説。その姿を目の当たりにした前田大然（セルティック）や堂安律（フランクフルト）ら下の世代が奮起し、歴史的快挙を起こすに至ったのだ。

川島の盟友である長谷部コーチも1年後のW杯でそういったアクションを起こしてくれるかもしれない。彼をいち早くスタッフ入りさせた宮本会長のスピード感溢れる対応力というのは、特筆すべき点だろう。

「私も会長就任から1年半近くが経過して、JFAの内部、外部の関係性や相関図が見えてきて、何をどうすればうまく作用するのかが分かってきたところはあります。

JFAは今年8月時点で274人ものスタッフがいる組織なんですが、少し組織変更をしたりしながら、全員にモチベーション高くやってもらうことを第一に考えています。それが日本サッカーの発展につながりますし、47FA（都道府県協会）やアジアサッカー連盟（AFC）、FIFAなどとの良好かつ円滑な関係作りにつながる。代表強化もその1つだと捉えています」と彼は静かに言う。

宮本色が浸透しつつあるJFAの下、日本代表が1年後の大舞台で史上最高の成績を残すことができれば、日本サッカー界の機運もより高まっていくはず。そうなれば理想的ではあるが、勝負事は必ずしも計算通りに行くとは限らない。

万が一、2026年W杯で期待値の高い日本代表が惨敗を喫するようなことがあれば、サポーターの失望感は凄まじいだろうし、サッカー人気低下も現実味を帯びてくる。

子供たちに「サッカーをやりたい！」と思ってもらうために

ご存じの通り、日本は想像をはるかに超える勢いで少子化が進んでおり、子供たちにサッカーを選んでもらうのは難しくなっている。

スポーツ界を見渡しても、大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）というビッグスターがけん引する野球、八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）ら人気選手を抱えるバスケットボール、高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）という女性人気の高いスターのいるバレーボールなどライバルは少なくない。そんな現状を宮本会長も認識したうえで、近未来のビジョンを描いていくつもりだ。

「次のW杯で日本代表が今まで到達できなかったベスト8以上のところに行くことができれば、日本サッカー、日本代表のブランド価値はさらに大きくなると思っています。我々としてもぜひそうしたいですし、子供たちが『サッカーをやりたい！』と熱望してくれるような環境につながればベストです。

他競技との競合に関しては、少子化が進む中で子供たちを取り合うことはもう難しくなっていると見ています。いろんなスポーツを子供時代に経験して、適正なものを選択してもらうという形になっていくでしょう。

今後、ゴール型スポーツとしてバスケットボールとコラボしていくこともあるでしょうし、ラグビーも近い存在。ネット型スポーツという意味でバレーボールやテニスなどは少しハードルもありますけど、マルチスポーツという切り口で接点を増やす方向に進んでいくと思います。

国連がSDGsのゴールとして設定しているのが2030年ですが、それ以降はウエルビーイングの観点からスポーツは重要な役割を担うと予測します。マルチスポーツという取り組みも重要になってくると考えています。そこに向かってスポーツ界全体で盛り上げていけるように、サッカー界が率先して動いていきたいですね」

サッカーが中心となって、日本の競技力を引き上げ、世界のトップの一角を占めるような状況になれば望ましい。日本代表にはその布石を打ってほしいところ。

本大会まで1年を切った森保ジャパンが年内のテストマッチでどのような戦いを見せるのか。それを宮本会長がどう支えていくのか。興味深く見守りたいものである。

（撮影／吉場正和）

・・・・・・

【もっと読む】『世界最速《2026年W杯》出場決定！その一方で大きな課題も…「史上最強」森保ジャパンが抱える「5つの不安」』

【もっと読む】世界最速《2026年W杯》出場決定！その一方で大きな課題も…「史上最強」森保ジャパンが抱える「5つの不安」