Tシャツよりこっちかも！【GU】40・50代が即こなれる！「半袖カーデ」

まだまだ暑い日が続いているけれど、そろそろ秋を感じられる服装をしたい。それなら【GU（ジーユー）】の「半袖カーデ」を取り入れてみて。クラシカルなデザインで、トレンド感もおしゃれ度もアップしそう。秋ムードも感じられそうな半袖カーデは、Tシャツよりも出番が増えるかも。スタッフさんのコーデを参考に、夏 → 秋のシフトコーデを楽しんで。

即こなれ感アップ！ いつものジーンズコーデが垢抜ける半袖カーデ

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン（半袖）」\1,990（税込）

ケーブル編みにゴールドカラーのメタルボタンがキラリと光る、クラシカルなデザインが今季らしい半袖カーディガン。残暑を涼しく過ごしながら、秋を感じられるコーデを楽しみたいミドル世代にぴったりの商品です。「ブラウンをリアルバイ」したというスタッフさんは、バギージーンズを合わせてカジュアルな着こなしに。見慣れたジーンズコーデも、大人っぽくおしゃれに垢抜けそうです。

シンプルすぎずシックなコーデ

「大人カジュアルキレイめコーデ」を紹介しているこちらのスタッフさんは、白Tにネイビーの半袖カーデをサッと羽織ってこなれ感アップ。パッと目を引くドット柄パンツを合わせることで、シンプルコーデがおしゃれ見えしています。シックなカラーでまとめれば、甘すぎるのが苦手なミドル世代も挑戦しやすそうです。

大人可愛く着こなすお手本コーデ

「キレイめ好きさん必見のアイテム」とおすすめしているスタッフさんは、明るく柔らかな雰囲気をまとえそうなナチュラルカラーをセレクト。ベージュのマキシスカートを合わせて可愛さも落ち着いた雰囲気も感じられる、ミドル世代に似合う着こなしに。ケーブルメタルボタンカーディガンはコンパクトシルエットでスッキリと着こなせそうなので、スタイルアップも狙えそうです。

洗練された大人の魅力が引き立つオフィスコーデ

スタッフさんが「前開きで同色のブラフィール合わせだとオフィスコーデとしても着回し可です」とコメントしているように、オンにもオフにも活躍しそう。レディなナロースカートを合わせた、洗練された大人の魅力が引き立つコーデは、職場でも一目置かれるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i