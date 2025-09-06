カーリング女子の合言葉「そだねー」と、商標登録を巡る騒動　出願する際のリスクとは？

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

（※本記事は『世界は知財でできている』から抜粋・編集したものです）

流行語やインターネットミームは誰のもの？

昭和や平成のころまでは「ナウい」「アッシーくん」「しょうゆ顔」「オヤジギャル」などの国民の誰もが知っている「流行語」が数多く存在した。だが、近年は情報の入手経路が多様化したことで、かつてのような「流行語」はなくなったとさえ感じられる。

実際に、2024年の「新語・流行語大賞」では、「ふてほど」「初老ジャパン」「ホワイト案件」「名言が残せなかった」「もうええでしょう」などがトップテンに選ばれたが、聞いたことがない言葉ばかりと感じた方も少なくないだろう。地上波テレビの番組名やネット配信動画のセリフなども含まれていることから、マーケティング的な匂いもする。もし本書『世界は知財でできている』の略称「せかちざ」が2025年または2026年の流行語大賞に選ばれるようなことがあれば、我々には見えない何かしらの力が働いたと考えて間違いないだろう。

また、流行語とは異なるが、SNSの爆発的な普及により、SNS上で特定のフレーズ・画像・ショート動画などが幅広く拡散するようになってきた。これを「インターネットミーム」という。

流行語もインターネットミームも、誰のものでもない「みんなのもの」と考えられがちなものだが、その影響力にあやかろうと商標登録出願しようとする動きが後を絶たない。第1章でも述べたように、商標は「創作物」ではなく「選択物」という考え方があるので、他人が商標として使用していなければ、自らが使用する商標として何を出願しようと基本的には本人の自由である。しかし、「みんなのもの」と考えられがちなものが出願されたことが感情的な反発を招き、「炎上」騒動に発展することが今まで何度も繰り返されてきた。以下、代表的な事例を見ていくことにしよう。

そだねー商標出願騒動

2018年2月に韓国の平昌(ピョンチャン)で開催された冬季五輪では、北海道北見市のカーリング女子チーム「LS北見」（ロコ・ソラーレ）が日本代表として大活躍し、銅メダルを獲得した。彼女たちが試合中に掛け合っていた合い言葉「そだねー」が注目され、それをめぐる商標争奪戦も世間を賑わせた。この言葉は北海道方言のひとつとされている。

同年3月21日午前11時10分に「商標速報bot」が、同月1日に北海道帯広市の菓子メーカー・六花亭製菓（現・六花亭）が「菓子及びパン」を指定商品として文字商標「そだねー」を出願（商願2018-024549）していたことを速報すると、SNS上で話題に上り始めた。

同日午後4時39分には、オンラインメディアの「ハフポスト日本版」が「『そだねー』あの会社が商標出願していたことが判明」という記事を掲載した。約2時間後の午後6時36分に「Yahoo!ニュース」にも転載されたことで、この情報はネット上で一気に拡散した。「一企業が独占してよいのか？」「同じ北海道とはいえ、なぜ帯広の会社が？」といった疑問や反発の声も多く、また例のごとく、六花亭製菓が「そだねー」をすでに商標登録したものと誤解する投稿も多くみられた。

その翌日の22日には、全国紙のウェブサイトなどにも記事が掲載された。ただならぬ事態と判断したのか、同社は直ちに声明を発表し、「そだねー」の商標について独占する意図はないとする姿勢を示した。

このニュースに関連して、同月23日のハフポスト日本版の「『そだねー』六花亭の商標出願、専門家はこう見る『ブランド戦略的にはマイナスに働く可能性も』」という記事において、筆者は「流行語を商標として出願すること自体、ブランド戦略的にはマイナスに働く可能性もあることに留意する必要があります」とコメントした。

いくら独占する意図がないと表明したところで、流行りのものにフリーライド（ただ乗り）しているという印象は否めないし、また、すぐに忘れ去られるという流行語の特性も勘案すると、権利確保のメリットは必ずしも大きくはない（実際に、もうほとんどの人が「そだねー」のことなど忘れている）。

そのため、流行語を出願したことに対する疑問や反発の声によって否定的な評判が広まり、その結果として、企業の信用やブランド価値を低下させるリスクがあることを指摘したのである（これを「レピュテーションリスク」という）。このコメントが影響したのか定かではないが、同日中に鹿児島県枕崎市の薩摩酒造が「一部の方々の誤解を招いた」として、商品「酒類」を指定した商標「そだねー」の出願（商願2018-024077）を取り下げている。

その後、北海道北見市にある北見工業大学の生活協同組合の関係者が、六花亭製菓による出願の2日前に「菓子、パン、文房具類、被服等」を指定商品として文字商標「そだねー」を出願（商願2018-023345）していることが明らかとなった。結局、指定商品「菓子及びパン」との関係では、六花亭製菓の出願は最先ではなかったのである。即座に声明を出したのは、当時の「炎上」の火消しという観点では適切であったと評価できるが、結果論としては、わざわざ声明を出すまでもなかったことになる。

さらに言えば、北見工業大学の生活協同組合の関係者による出願も最先ではなかった。指定商品が「ビール、清涼飲料等」である点が異なるものの、じつはその前日に大阪府の個人が「そだねー」を出願していたのである（商願2018-028792）。このように同時期に同様の出願が複数あった場合、どれが最先であるのか、直ちに把握することは難しい。この騒動からわかることは、商標登録出願の存在についての捕捉および情報共有が早すぎると、むしろ実態が把握できず、混乱に拍車がかかるということである。

ところで、当時の出願状況をJ-PlatPatで改めて確認すると、同年3月31日までの間に、先に上げた3件に加えて、さらに4件の「そだねー」の出願があったことがわかる。薩摩酒造の出願以外の6件は特許庁で審査を受けているが、「宣伝広告に用いる語として広く使用されている実情」があることから識別力がないとして、いずれも登録には至っていない。結局、これを出願した企業は「炎上」騒ぎに巻き込まれただけで、得るものは少なかったようである。

【もっと読む】炭治郎の「黒と緑の市松模様」をはじめ、『鬼滅の刃』の羽織の柄は商標登録できるのか