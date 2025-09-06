竹田麗央と山下美夢有がオフ満喫報告

米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。同ツアー参戦中の竹田麗央（ヤマエグループHD）が伝統ある球場の前で豪華な2ショットを公開。「二人とも可愛い」「ほっこり写真」と反響が広がっている。

米大 リーグ・レッドソックスのユニホームとキャップを被って並んだのは、竹田と山下美夢有。インスタグラムを更新し、本拠地フェンウェイパークを訪れ、球場をバックに笑顔の1枚を投じた。客席で2人並んで観戦する写真も。文面には「MLB観戦も楽しかったです」と綴っていた。

さらに、ボストンにあるニューバランスさんの本社にも訪問。2人を歓迎する映像が映った液晶パネル前ではピースサインで記念撮影。商品が入った大きな紙袋を引っ提げる姿もあり、お気に入りの1足を捉えた1枚に「ピンクのスパイクかわいい」とも記していた。

米ツアー本格参戦初年の2人。賞金ランキングで、山下はここまで計264万8549ドル（約3億9330万円）で3位、竹田が計264万7184ドル（約3億9310万円）で4位につけている。合わせて約7億8640万円の豪華2ショットに、コメント欄には様々な反応が寄せられていた。

「お二人とも、日本の誇りです」

「めっちゃ仲良し」

「お二人既に世界的アスリートになりました」

「ほっこり写真」

「楽しそう、イイネ。二人とも可愛い」

今週はオープンウィーク。現地時間11日にクローガー・クイーンシティ選手権が米オハイオ州で開幕する。



（THE ANSWER編集部）