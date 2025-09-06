『そこのみにて光輝く』（14年）『きみはいい子』（15年）の呉美保監督と脚本家・高田亮が、最新作『ふつうの子ども』で、三度目のタッグを組んだ。簡単そうで難しいふつうを、子どもの自然な姿を描くことに長けた呉監督はどう描いたのか。

【画像】映画『ふつうの子ども』の劇中写真を一気に見る



呉美保監督 写真＝釜谷洋史

子役オーディションで重視したこと

──長年「ありのままの子どもを描きたい」と思っていたそうですね。

はい。10年前、高田さんと一緒に作った『きみはいい子』という作品の公開直前に出産したんですけど、子育てを経験してみて、自分がこれまで観てきた映画のなかに、子どもならではの短絡的で激情的な姿を味わえる作品があまりないことに気がつきました。

映画には何らかのテーマが必要ですが、どんな問題を抱えていても、その日その瞬間を楽しむのが子どもです。自分の作品も含め、これまでの映画に出てくる大人の目を通したステレオタイプの子ども像ではなく、多面的で、もっと子どもたちの豊かな姿を描いた作品を作ってみたい。そう思っていた時に、プロデューサーの菅野（和佳奈）さんと高田さんから本作のお話をいただき、この企画なら自分の夢が叶えられるのではないかと思いました。

──ふつうを演じられる子どものキャスティングは簡単ではないのでは？

メインの3人をはじめ、クラスメイトは全員、約半年をかけたワークショップ形式のオーディションで選びました。

子役のオーディションでは、頑張ってセリフを覚えてくる子や、上手なお芝居をする子が多いのですが、あまりそこは重視していません。むしろ頑張って覚えてきたセリフが言えなくて「あっ……」と黙ってしまうような子のほうに個性を感じるので、そういう子たちのなかからキラッと光る存在を探しました。

──その個性が光っていたのが主演の3人だった？

そうです。3人のセレクトは重要だったので、過程もよく憶えています。主人公の上田唯士を演じた嶋田鉄太くんは、前作『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（24年）で、主人公の幼少期役でオーディションに来てくれたのが最初の出会いでした。嶋田くんは、セリフも台本通りに読まず、予定調和に収まらない、ちょっと目を惹く、印象的な存在で……。前作では主人公の幼少期の友人役で出演してもらったのですが、同時進行で本作の子役も探していたので、唯士の候補として頭の片隅に置いていたんです。

三宅心愛役は最後4人まで絞れたんですが、そこから悩みました。ステレオタイプに演じてしまうと、ただの気の強い可愛げのない女の子になってしまう。一所懸命がんばっている姿に共感を覚え、何より唯士が恋をする相手として唯士との相性も考えたなかで、演技はほぼ未経験だった瑠璃ちゃんを選びました。選べなかった3人もそれぞれ本当に魅力的だったので、いつかまたご縁があったらぜひご一緒したいと思っています。

“リアルな学校”さながらの撮影現場

橋本陽斗役の味元耀大くんは、もともと唯士役でオーディションに参加していた子でした。オーディションの最終日まで、唯士、心愛、陽斗役はそれぞれ4人ずつ残していたのですが、組み合わせを変えてそれぞれの役を見た時に、嶋田くんの唯士、瑠璃ちゃんの心愛、耀大くんの陽斗がいちばんしっくりきたので、この3人に決めました。

耀大くんは憑依型というか天才的な演技力があるので、正直、唯士も陽斗も両方できたかもしれない。でも嶋田くんの唯士は、この年齢の瞬間を切り取った唯一無二のキャラクターが生み出せた。まさに奇跡の組み合わせだったと思っています。

──子どもたちとの撮影は大変だったのでは。

大変でしたよ（笑）。撮影は子どもたちが夏休みの7月末から8月にかけて行ったのですが、まず暑い。緑が綺麗だったので、なるべく緑も画に入れたいと思う一方、外ロケが多くなると子どもたちの体調管理が心配になるので、スタッフ総出で熱中症対策をしながら撮影を進めました。

そして、人数が多い。30人クラスに一人不登校の子がいる設定で、29人の子どもたちを集めたのですが、子役に慣れているような子を選ばなかったので、もう収拾がつかなくて……。あっちで喧嘩が起これば、こっちで小競り合いが起こるというように、ある意味、リアルな学校のようでした。なぜか私、「先生」なんて呼ばれて（笑）。カットがかかるたびに「先生〜、あの子が叩いてくる〜」などと報告を受けていました。助監督さんも大声を出しすぎて、最後は声がかすれていましたが、毎日お祭りの準備をしているようで楽しかったです。

──とはいえ、子どもたちのありのままをただ映すと、ドキュメンタリーになってしまうのでコントロールは必要ですよね。

確かに、子どもの世界をただリアルに描くだけならドキュメンタリーでいいですよね。ですから、イマドキの子どもたちを忠実に表現することにはこだわりましたが、リアリズムは追求していません。リアルな子どもの世界を描いているのに、そこに我が子の姿や、かつて子どもだった自分が重なったり、さらに子どもの世界なのに大人の社会が垣間見えたりする。そんな感覚を味わっていただけることを狙いました。

たとえば、主役の3人が徐々に暴走していく姿には、1960〜70年代の学生運動や連合赤軍の事件も重ねました。最初は3人とも同じ志をもっているのですが、だんだん温度差が出てくる。さらに親の目、先生の目、世間の目が気になり、気持ちが乖離していく。それは子どもに限らず、大人の世界でも同じことです。気持ちが離れていく過程を丁寧に積み上げていくことで、リアルさを表現できたと思います。

『ふつうの子ども』で問題提起したいこと

──タイトルにもついているふつうをどう考えますか？

『ふつうの子ども』というタイトルは、菅野さん、高田さんと3人で考えました。大人はよく「ふつうはね……」などと言ってしまいがちですが、何をもってふつうというかは、実はすごく難しい問題です。それぞれが考えるふつうがあるので、本作のタイトルは、何をもってふつうというのか、という問題提起でもあると思っています。

私自身はふつうである必要はないと思っていますが、ともすれば日本は、統制された教育のなかでふつうを求められる社会です。それにはもちろん、よい面もありますが、そこからはみ出ることをよしとしない暗黙の視点があるのだということを、感じてもらえたらいいなと思います。

──ラストには希望を感じました。

本作のキャッチコピーは、「いつだって、世界は『好き』でまわってる」。唯士は、世界を救うことはできなかったけれど、好きな女の子のことは救えたんじゃないかと思っています。作り込んだ「ふつう」のなかには、ワクワクとドキドキと、身につまされる切なさを込めています。子どもにも大人にも楽しんでいただける作品だと思うので、笑って楽しんで、ちょっと考えてもらえたら嬉しいです。

写真＝釜谷洋史

お・みぽ 1977年生まれ、三重県出身。『酒井家のしあわせ』でサンダンス・NHK国際映像作家賞を受賞、06年に同作で映画監督デビュー。国際的にも高い評価を得た『そこのみにて光輝く』（14年）、『きみはいい子』（15年）2作品のあと、2児の出産を経て9年ぶりの長編作『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（24年）も国内外で高評価を得る。映画のほか、執筆活動やCMも手がけている。

INTRODUCTION

出産、育児を経て2024年に9年ぶりの長編監督作品『ぼくが生きてる、ふたつの世界』を発表した呉美保監督が、間をおかずに制作した最新作。シリアスなサスペンスからラブコメディまで手がける脚本家・高田亮と3度目のタッグを組み、オリジナルストーリーでいまを生きる子どもたちのポジティブな人間ドラマを生み出した。スウェーデン出身のZ世代の環境活動家、グレタ・トゥンベリが、アイコニックなモチーフとして作品に採り入れられている。

STORY

生き物と駄菓子が大好きな小学4年生の上田唯士（嶋田鉄太）は、作文発表で地球温暖化に警鐘を鳴らす三宅心愛（瑠璃）に心を奪われる。心愛に近づきたい一心で、環境問題を勉強し始める唯士。そんな二人に近づいてきた橋本陽斗（味元耀大）とともに、環境活動を始めるが、次第に手作りの扇動ビラを撒くなど過激な行動に出るようになる。徐々に行動がエスカレートし、ついには怪我人が出る事故が。そして唯士たちは──。

STAFF & CAST​

監督：呉美保／脚本：高田亮／企画・プロデューサー：菅野和佳奈／出演：嶋田鉄太、瑠璃、味元耀大、瀧内公美、少路勇介、大熊大貴、長峰くみ、林田茶愛美、風間俊介、蒼井優／2025年／日本／96分／配給：murmur／©︎2025「ふつうの子ども」製作委員会

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA）