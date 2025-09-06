現在は過去でもあり未来でもある――柴崎友香と斎藤真理子が語る、『帰れない探偵』が切り拓いた新しい時間の描き方

刊行から注目を集め続けている柴崎友香さんの最新作『帰れない探偵』は、帰る場所を失った探偵が、人々の記憶や風景を辿る小説です。本作の刊行を記念して、７月２９日にジュンク堂池袋本店にて、韓国文学の翻訳者である斎藤真理子さんとのトークイベントが開催されました。探偵小説だからできることや、小説にしかできない時間と場所の描き方など、小説の力と可能性について語り合うお二人の対話を、一部抜粋・再編集してお届けします。

探偵小説だからこそできること

柴崎：今日は『帰れない探偵』の刊行記念ということで、帯にコメントを寄せていただいた斎藤真理子さんとお話します。本作を「群像」に掲載していたときに、斎藤さんがSNSに感想を書いてくださって、すごく嬉しかったです。

斎藤：作品を拝読して、これはすごい作品だと嬉しくなって、衝動的に書き込んだのだと思います。この本は本来、帯文がいらないタイプの小説だと思うんですけども、そのような経緯で帯文のご依頼がありました。

柴崎：改めてご感想をうかがってもよいでしょうか。

斎藤：最初にタイトルがすごく面白いと思いました。帰れないというのは探偵としてダメではないかとみんなが思うところだと思いますが（笑）、家に帰るための路地の入口がなくなってしまう感じは、自分も味わってみたい気がします。

これまたSNSの話になって申し訳ないんですけれど、昨日、皆さんがどういう感想を書いていらっしゃるかなと、ざっと見てたら、書店員の方だと思うんですけど、「なんかずっといいんですよ」と書いている方がいらっしゃって。本当にそうなんですよ。

いろんなことが起きて、いろんな人も出てくるんだけど、なんかずーっと良いって思ったんですね。ずっと良いままで小説が完結するってすごく稀有なことじゃないかなと思いました。

読んでる間、本当に、何かすごく幸せな感じがしました。主人公がいいんです。探偵である主人公が、どの人ともフレンドリーに接しているのがとてもよくて、その空気が保たれたまま話が展開していくリズムがとても心地よかったです。

柴崎：ありがとうございます。この小説は、最初は柴田元幸さんから、『MONKEY vol.20』の「探偵の一ダース」という特集で依頼をいただいて書いた短篇でした。自分は探偵小説を書くタイプではないと思っていたので、探偵の特集で依頼をいただいたのはすごく意外で驚きました。でも書いてみると、探偵という設定によってできることがたくさんあって、すごく面白かったです。

斎藤：探偵だからこそやっていいことがありますよね。

柴崎：そのうちの一つが、赤の他人の話を聞けるということだと思います。探偵という仕事は、依頼人の個人的な話を聞くところから始まります。相手の話をフラットに聞くところに、主人公のフレンドリーさがあるのかもしれないです。

斎藤：この主人公には、探偵という職業意識による好ましさを感じます。家に帰れなくなるというのは大変なことなのですが、あまり慌てているようには見えなくて、タフなところもあれば、人の助けを借りることもできる人で、ついでに依頼者の家の部屋を間借りしてもらえたりする運も持っています。

柴崎：イレギュラーな生活をしてもいいというのも、探偵だからできることかもしれませんね。自分だけで行動を決めるのではなく、基本的には届いた依頼によって行動が決まるので、そこから思わぬことに巻き込まれていく面白さがあります。私自身も、探偵小説を書きませんかという思わぬ依頼を受けて書き始めたので、この小説の執筆自体が探偵的であったように思います。

ありえたかもしれない過去を想像する

斎藤：時にはシビアな状況に静かに入っていき、離島に行くところなどではサスペンスが展開されるのですが、でも怖くないですね（笑）。

柴崎：私の小説はそういうところがあるのかもしれません。以前に『かわうそ堀怪談見習い』という怪談小説を書いた時も、怖いものが現れても怖がっていないと言われたことがあります。実際に私自身も、怖かったり慌てていたりしていても、それが表に出ないタイプです。

『帰れない探偵』の中の、帰りの船に乗り遅れて離島に取り残される話は、アイルランドにあるアラン諸島という離島を訪れたときの体験がもとになっています。アラン諸島は一日に一往復しかフェリーがなく、切符に書いてあった帰りの船の時間に間に合わず、これはもう駄目だと思ったのですが、船乗り場に着いたらなぜか船がやってきて、無事に乗れて帰れました。切符に早めの時間が書いてあったのかどうかは分からないですが、もしあの時本当に乗り遅れていたらどうなっていたんだろうと考えることがあります。

斎藤：私だったら、船に間に合ったので嬉しくなって、もし乗り遅れていたらとは考えないと思います。そういうシミュレーションをすることが、小説の執筆に繋がるのですね。

柴崎：ある過去の出来事について、そうではない過去もありえたのではないかと想像することが、小説の何か根本にある気がします。

斎藤：それは読み手にとってもそうですよね。小説を読むことが、ありえたかもしれない現実を含むいろいろなことを考える練習になる気がします。

空港に象徴される不条理さ

斎藤：おそらく私が最初にSNSに書き込んだのは「今から十年くらいあとの話。」という書き出しについてだったと思います。今までに見たことがなく、この一文から新しいものがぱっと切り開けるような気がしました。

柴崎：どのようにしてその書き出しに思い至ったのか具体的には思い出せないのですが、ここ何年かで書いてきた小説では、過去が今にどのように繋がっているか、小説の中で時間の移動をどのように行うかを考えることが多く、その延長線上で思いついたものだと思います。このフレーズがあったからこの小説を書けたところがあります。

斎藤：章ごとに「今から十年くらいあとの話。」と繰り返されるのですが、その度に空港にいる主人公が十年後の話を語り出すイメージが浮かびます。空港は旅に出る素晴らしいところでもありますが、すごく怖い不条理なところでもありますよね。

柴崎：この作品の最後の章は、まさに空港を舞台にしたとても不条理な話ですが、空港は場所的にも時間的にも隙間にあるような、不思議なところだと思います。出国エリアはその国の中でありながらその国ではないようですし、どこかから来てどこかへ行く人たちがいっぱいいて。時間的にも、時差がある他の場所の時間も存在しているように感じるんです。

斎藤：空港のシーンがあることで、とても同時代的な、コロナ以降の世界を私は感じました。「群像」に掲載された書評で、マイケル・エメリックさんが「トランプ政権の世界を踏まえた、ひょっとして日本初の小説ではないか」と評されていたのも、わかる気がします。世の中の秩序が大きく変わろうとしている、そのきっかけのところに空港がある。空港は国家が強力に支配する場所でもあります。

権力による暴力的な変化の中で、主人公が出立した国の変化についても描かれているところが、本当にコロナ以降の日本とすごく接近して読めました。この作品は、今から十年後にもう１回読んでみたいと思わされます。

現在の中にある過去と未来

斎藤：この小説の時間軸の立て方からは、現在は過去でもあり未来でもあるんだというような、時間の全体を捉えて受け止めるような姿勢を感じました。それはとても詩的であり、小説の中に持ち込むのは難しかったと思いますが、「今から十年くらいあと」と提示されるだけで読み手が持つ時間に対する意識がぐらつきます。

柴崎：現在は過去の人から見たら未来であり、未来の人から見たら過去でもあるということは、私が実際に思っていることで、はじめてはっきりと意識したのは大学生の頃だったと思います。大阪の都市の成り立ちについての授業で、御堂筋線という地下鉄の歴史について学んだことがありました。御堂筋線が開業した1933年の時点ではまだ1両の電車しかなかったのですが、将来を見据えて12両の電車でも使える大きさで駅のホームを作ったそうです。結果、御堂筋線は今でもそのホームを使えています。

御堂筋線で通学していましたから、それを知った時に、昔の人が「将来電車が何両になっても使えるように」と思った、その先の未来を私はいま生きているのだと感じました。その時に生じた、自分が今やっていることが、すごく遠い未来の人からはどう見えるのだろうという感覚が、ずっと残っているように思います。

斎藤：誰かの記憶が今につながったり、記録が残っていたりというのはすごいことですよね。

柴崎：先人の思いや記憶の上に今の自分の生活があるということを、小説でどう書いたらいいのかを、いつも考えている気がします。

小説だからできること

柴崎：斎藤さんが翻訳されて昨年刊行された、ハン・ガンさんの『別れを告げない』も、いくつかの過去の時間と現在が重なり合うように書かれている小説ですよね。現在の中に過去も未来も存在しているという感覚がここにも描かれていると思ったのを覚えています。

斎藤：ハン・ガンさんの場合は、時間についてだけでなく、二ヵ所に同時に存在するような感覚についても書かれていますね。

柴崎：場所の話で言うと、私は以前にインタビューで、人間が２ヵ所以上にいることができないということを書きたい、と話したことがあります。でも、ハン・ガンさんが「２ヵ所に同時に存在できる」ことについて書いているのと、私が「できない」ことについて書くのは、たぶん同じことだと思うんです。

斎藤：２ヵ所以上に同時にいられないのは当たり前のことで、ふつうそこに不条理を感じることはないと思います。ですが、お二人はそこに対する強い疑問があるということですよね。

柴崎：私はなぜ２ヵ所以上にいられないのかと考えてしまいますし、でもできないからこそ、そこにできるだけ近づきたいとも思います。『別れを告げない』は、２ヵ所にいることができないからこそ、そこに限りなく近い状態にあるにはどうしたらよいのかを、ずっと試みている小説だと思いました。

斎藤：それはすごく分かる気がします。人間のあり方が、こうではないあり方もあるのではないか、あってほしいという思いの強さが、ハン・ガンさんと柴崎さんと共通しているように思います。

あらゆることがいまここにある

斎藤：『帰れない探偵』を読んですごく印象に残ったのが、今はいない人や会ったことのない誰かについても書かれていたところです。顔もあり名前もあるけれど、その顔や名前を私が知ることがあるのかどうかも分からない、会ったことのない誰か。そうした人たちをも含む、全部の人たちを射程に入れて書かれているように感じました。

柴崎：小説を書くということは、基本的には、自分ではない人をどのように書くことができるのか、想像することだと思います。遠い過去や未来、遠い場所、自分ではない人が体験したこと、自分が体験したけれど時間が過ぎてしまったことなどを、どのようにして想像し忘却せずにいられるのか。それを小説の中でどのようにできるのか、いつも考えています。

斎藤：過去・現在・未来の、あらゆることがいまここにある。そのことをどうやって言葉だけで表現できるのか――、作家の皆さんは大変なことをしていらっしゃるのだと改めて思います。

（2025年7月29日、ジュンク堂書店池袋本店にて収録）

