OverTone¡¢8Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë²ò»¶¤Ø¡£¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ü¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤â
OverTone¤¬¡¢·ëÀ®µÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë9·î6Æü¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2017Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2022 Ç¯¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¼¥í¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢±ä¤Ù¡¢¥·¥ó¥°¥ë12ºîÉÊ¡¢EP5ºîÉÊ¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à4ºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó8Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
◾️OverTone ¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓOverTone¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢²ò»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯9·î¤Î·ëÀ®¤«¤éÌó8Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¨¤¿·Ê¿§¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
OverTone¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤³¤³¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇOverTone¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
https://overtone0906.com/contents/976248
¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤òÆÏ¤±¤ë°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¤ò½ä¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãOverTone Last Live Tour ¡Á8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ä¤Ï¡¢11·î2Æü¤Ë°¦ÃÎ¸ø±é¡¢11·î16Æü¤ËÂçºå¸ø±é¡¢11·î22Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¤¬10·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬8Ç¯´Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î»ì¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡¢OverTone¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡Ö¼ê»æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¬¾åÏÂ´õ¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤·¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î8Ç¯´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¸¤ãÂ¤ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/pre_tegami
¢§¡Ö¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
https://overtone0906.com/contents/973184
◾️¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯
¡¦9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡ãPaParadise¡ä°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°JAMMIN¡Ç
¡¦9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ãYATAI¥Õ¥§¥¹¡ª2025¡äÂçºå¡¦²ÖÇîµÇ°¸ø±à Äá¸«ÎÐÃÏ
¡¦10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡ãRun up vol.3¡äÂçºå¡¦ESAKA MUSE
¡¦10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡ãBeautiful is Life 13¡äµþÅÔ¡¦MOJO
◾️¡ãOverTone Last Live Tour ¡Á8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ä
2025Ç¯
¡¦11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸ø±é @Ì¾¸Å²° SPADE BOX
¡¦11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¸ø±é @ESAKA MUSE
¡¦11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¸ø±é @¸¶½É RUIDO
https://overtone0906.com/contents/977362
