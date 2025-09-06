48歳氷川きよし、加速する美しさ！ ショーパン姿に水着姿も 美麗ショットをイッキ見
本日9月6日は歌手・氷川きよしの48歳の誕生日。インスタグラムでは自身のさまざまな素顔を投稿しており、その美しさが度々話題を呼んでいる。今回はそんな氷川の47歳の1年をインスタグラムで振り返りたい。
【写真】氷川きよし、美しさが加速する！ 美麗ショットの数々（9枚）
■上品なピアス×ネックレス姿
昨年10月には、上品なピアスとネックレスを身に着けこちらを見つめるショットを披露。艶やかな唇が印象的だ。コメント欄では「大好きな初のホテルニューオータニ東京でのディナーショー。本番ではMIKIMOTOさんの美しいピアスとネックレスを身につけてステージで歌わせていただきました Kのイニシャルこっちはプライベート用 めちゃくちゃかわいいんだけどぉー モチベーションアップ！」と大喜び。
■ぴったりパンツ×モコモコジャケット姿
昨年11月には「毎日、黒い服ばっかし。笑」とつづり、圧倒的な美脚が印象的な全身ショットを投稿。ぴったりとしたパンツにモコモコのゆったり感あるジャケットをあわせ、持ち前のセンスをうかがわせた。コメント欄では「わたくし、明日は山崎育三郎さんのLIVEイベント『THIS IS IKU』で歌わせていただきます！ すごく楽しみです！ 皆様お待ちしております。本日は打ち合わせ」と添えている。
■ ラフなショーパン姿がかわいい
昨年の47歳の誕生日直後には、ケーキやプレゼントをもらったことを報告。「ギフトしてくれたジェラートピケのダックスパジャマに涙し」とコメント、ショートパンツ姿を披露した。かわいらしいデザインもさることながら、美脚が目を引く。「心が通じるファミリーが側にいてくれて 私は世界一、幸せ者です 深く感謝します」とも語っており、温かさにあふれた投稿でファンを和ませた。
水着姿でリラックス！
■ 厳かな和装で新年のあいさつ
昨年末の『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）に出演し、「白雲の城」を熱唱した氷川。1月2日の今年最初の投稿では、新年のあいさつとともに和装姿でカメラにほほ笑みかける姿や、控室の前で佇む洋装も収められているショットを公開。投稿の中で氷川は「今年も命の限り歌います」と意気込みをつづり「2025年が1人1人の方が幸せでありますように！」とファンにメッセージを贈った。
■カラコンでイメージ激変
今年6月には「氷川きよし with t.komuro」名義で新曲「Party of Monsters」をリリースした氷川。こちらは小室哲哉とコラボレートした氷川の復帰後初新曲で、高速ラップにも挑戦した意欲作となっている。
MVの方も迫力満点の仕上がりになっているが、氷川はMV撮影のオフショトを公開。「MVもフルでみんなに早く観てほしいな。ううー！」「撮影が充実で深夜まで全く疲れ知らずだった」と新曲に向けて気合十分だったことを告白。MVやジャケットでも披露している真っ青なカラコン姿でほほ笑んでいる。
■ 水着姿でプールに「ドヴォーン」
夏真っ只中の8月上旬には「日焼け止め たっぷり塗ってプールにドヴォーン」とレアな水着姿を公開した氷川。青々としたプールをバックに、サンバイザーをつけた氷川が、リラックスした表情を見せている。つかの間の休日を満喫している様子だった。
■ 白布を巻き付けた幻想的な撮影
今月3日にニューシングル「白睡蓮」をリリースした氷川。翌日4日には同曲のアーティスト写真を撮影する風景を投稿し、「撮影中、何を着ればいいかわからなくなり パニックになり、悩んだ果て 白の布を急遽、全身に巻き付けてアーティスト写真にした」と苦悩の末に、白い布を巻き付けながら、撮影に臨むショットを公開。幻想的な仕上がりになったショットとともに、「白睡蓮 よろしくお願い申し上げます」と、新曲の応援を呼びかけている。
引用：「氷川きよし」インスタグラム（@kiina_kiyoshi_hikawa）
