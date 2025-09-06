¡ÖÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò¥¥Ã¥Á¥ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Áé¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤Ê¡Öæ«¡×¡Ú¥Ð¥º¡¼¥«²¬ÅÄ¤¬²òÀâ¡Û
¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Áé¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆüÂÎÂç¶µ¼ø¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥º¡¼¥«²¬ÅÄ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢²¬ÅÄ Î´¡ØÆüÂÎÂç¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö»éËÃÇ³¾Æ¡×¿© ±¿Æ°0¤Ç¤ªÊ¢¤¬±ú¤à!¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
²¬ÅÄ Î´¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë/80Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£JOC¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ(½ÀÆ»)¡¢¸½Ìò¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢Çî»Î¡ÊÂÎ°é²Ê³Ø¡Ë¡£¼«¿È¤â¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¶¥µ»¤Ë½éÄ©Àï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ70kgµé¤ÇÍ¥¾¡¡£16Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤Ï16Ç¯¡¢17Ç¯¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ü³Ê¶ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«²¬ÅÄ¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ïÅùÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£
Ãø½ñÎß·×¤Ï100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¶ÚÆù³×Ì¿¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡ØÌµÅ¨¤Î¶Ú¥È¥ì¿©¡Ù¡ØºÇ¹â¤Î½ü»éËÃ¿©¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¡×¤¬°ìÈÖÁé¤»¤ë
¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤è¤êÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Â¿¤¤¤ÈÂÀ¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë·ûË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢ÂÎ¤òºî¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¾Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë10kg°Ê¾å¤â¤ÎÂÎ»éËÃ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡Ë¤¬°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ëÊýË¡¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡£¿©»ö¤òÀÝ¤ëºÝ¤Ï¡¢À¸¤ÎÍÕÊªÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤è¤¯³ú¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¤âÇòÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¼ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯³ú¤àÊ¬¡¢Æ±¤¸¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬Â¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ã²½µÛ¼ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤ÐÊØÄÌ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯³ú¤àÉ¬Í×¤«¤é¡¢Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§ÃÎ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¿©ºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§ÃÎ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ìý¡¦º½Åü¡¦±ö¤Ç¥´¥ê¥´¥ê¤ËÌ£¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿©ºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤äÁ¡ºÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë½½Ê¬ÎÌ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ë»ö¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¸À¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¶¯À©Åª¤ËÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ³Â§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢Áé¤»¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸º¤é¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾¯¤·È¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¡¢¸º¤é¤·¤¿Ê¬¤ò¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÇÊä¤¨¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥¯¤ËÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤Îæ«¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤È¡¢瘦¤»¤Ê¤¤
食べ物は生なものなので一つとして同じものはなく、持っているエネルギー（＝カロ
リー）を正確に推定することはできないですし、消費エネルギーも推定に過ぎません。
¡ÖÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò¥¥Ã¥Á¥ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Áé¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹
¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¿ô»ú¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎ»éËÃ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿ô»ú¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Êæ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð1Æü1300kcalÌ¤Ëþ¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬¤Á¤Ã¤È¤â¸º¤é¤Ê¤¤½÷À¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂå¼Õ¡Ê¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë´ðÁÃÂå¼Õ¤È¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëÀ¸³è³èÆ°Âå¼Õ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁáÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Áý¤·¡¢Í¾Ê¬¤ÊÅü¼Á¤ä»éËÃ¤¬¤É¤ó¤É¤óÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡Ê¶Ú¥È¥ì¡¢¥¸¥à°ÜÆ°¡Ë¤â¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÎ½Å¤«¤éÂÎ»éËÃ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö½ü»éËÃÂÎ½Å¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂÎ½Å53kg¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨17¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢½ü»éËÃÂÎ½Å¤Ï53¡¼¡Ê53¡ß0¡¦17¡Ë¡á44kg¡£¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î·×»»ÊýË¡¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÌÜ°Â¤Ï½ü»éËÃÂÎ½Å¤Î35ÇÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢44kg¡ß 35 ÇÜ¡á1540kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î½ü»éËÃÂÎ½Å¤Ï70kg¼å¤Ç¤¹¤¬¡¢·×»»¾å¤Î2450kcal¤À¤È¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£3000¡Á3500kcal¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¿Í¤Î¤½¤Î»þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢·Ð¸³¾å¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ»ä¤â¤¦¤Þ¤¯¸ºÎÌ¤Ç¤¤º¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¸º¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¾ï¼±
°ÊÁ°¤«¤éÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ë¡¢ÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï16»þ´Ö¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÆü´Ö¤âÃÇ¿©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¸½Âå¿Í¤Ï¹â»éËÃ¤Î¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾Ã²½µÛ¼ý¤Ë¤«¤«¤ë¾Ã²½´ï´±¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉéÃ´¤Ê¤ó¤Æ¤½¤â¤½¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÉÍÜÁÇ¤Î¤¦¤Á¡¢°ß¤ËÂÚÎ±¤¹¤ë»þ´Ö¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¤¤Î¤Ï¡¢»é¼Á¤Ç¤¹¡£¹â»é¼Á¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î°ß¤Î¥à¥«¤Ä¤¡¢¤â¤¿¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½é¤á¤«¤é¤½¤ì¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢°ßÄ²¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹»þ´Ö²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢16»þ´Ö¤â²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ªÊ¢¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¸º¤ê¡¢·ë²ÌÂå¼Õ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ÆÂç¤·¤ÆÁé¤»¤Ê¤¤»ö¤â¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Í¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥«¿©¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥«¿©¤¤¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÂçÅ¨¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¸Ç·ÁÊª¤ò³ú¤ó¤Ç°û¤ß¹þ¤ß¡¢¾Ã²½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÎò»Ë¤ÎÀõ¤¤¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÂÎ¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íê¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ò¾¯¤·Êä¤¦ÄøÅÙ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åü¼ÁÀ©¸Â¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¤¹¤°¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¼Â¤ÏÂÎ»éËÃ¤è¤ê¤â¡¢¶ÚÆù¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤È¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¶ÚÆù¤ÎÂÎÀÑ¡¢¼ÁÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÂÎ¤ËÉÔÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ°¡£
¿å¤Ç¤¹¤é¡¢°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È¿åÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢
¤¼¤Ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¤Ä¤¤¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤¿3ÉÃ¡×¤À¤±¤Ç¶ÚÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥¹¥´¥¤ÊýË¡¡×
