＜店選びで文句を言う義母＞「待たされるからイヤ」せっかく家族で外食なのに──義母に息子がズバッと！

これは筆者の体験談です。どんな飲食店に対しても、文句や指示の多い義母に悩まされていました。楽しいはずの家族一緒の外食が心底、憂鬱になっていました。そんなある日、義母を変える出来事が起きました。きっかけは息子の一言だったのです。

いつも義母は文句ばっかり

孫の力は偉大です。無邪気な子供が放った正論が義母を変えました。時折、物申したそうな表情をしている義母はとても努力していて微笑ましさもあります。それほど孫の言葉が義母の胸に刺さったのでしょう。

【体験者：50代・会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。