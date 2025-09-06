¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤Ë¹ç¤¦·ìÅý¤Ï¡©¡¡£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁö¤ê¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë£²Æ¬¤ËÃíÌÜ
¡¡£¹·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç¶¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢£¹·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç2015Ç¯¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬¡¼¥ë¡¢2018Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡¢2019Ç¯¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¢2021Ç¯¥Ô¥¯¥·¡¼¥Ê¥¤¥È¤Î£´Æ¬¤¬¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤ò·Ð¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â£²ÃåÇÏ¤¬£´Æ¬¡¢£³ÃåÇÏ¤¬£±Æ¬¤È¹ç·×£¹Æ¬¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤òÀê¤¦¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤Ë¹ç¤¦·ìÅý¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÇÏ¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤È±ï¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤ photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡££´¡¢£µºÐ»þ¤Ë¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢2018Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë±ï¤¬¿¼¤¤¡£¤µ¤é¤ËÊì¤ÎÉã¥Þ¥¤¥Í¥ë¥é¥ô¤â¡¢1998Ç¯¤È¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿°ìÎ®¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥é¥ô¤Ï¡ÖÊì¤ÎÉã¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢2018Ç¯¤ËÎ¾¥ì¡¼¥¹¤Ç£²Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ö¥«¥ó¥×¡¼¡ÊÉã¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ó¥×¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¤ÏÉã¤Î»º¶ð¤ÎºÇ½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢£²ºÐ»þ¤Ë15ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡££³ºÐ»þ¤ÏÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸ºå¿À¡¦¼Ç1200£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊÆ»Ò¾ë£Ó¤ò¾¡Íø¡£½ÅÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÏÂç³°ÏÈ¤«¤é³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¤¡¢£²Ãå¤Ë£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î£²Àï¤Ï¡¢£Ç·È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ó¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ï£°ÉÃ£´º¹¤Î£¶Ãå¤Ç¡¢£Ç·CBC¾Þ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ï£°ÉÃ£³º¹¤Î£µÃå¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£È¡´Û¤âÃæµþ¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡Íø¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤ÏÁ°Áö¤ÎCBC¾Þ¤Ç¤â¿ä¾©¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½ÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤ëÁö¤ê¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ê£¶ºÐÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï2016Ç¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£Æ±Ç¯¤Ë£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¼«¿È¡¢ºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤â¾¡¤ÁÇÏ¤È¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¶þ»Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£º£Ç¯¤Ï£Ç¶µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢£¶ºÐ¤Ë¤·¤Æ½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤ÏÃæµþ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Ï¡Öºå¿À¡¦¼Ç1200£í¡×¤â2022Ç¯¤Î¥ª¥Ñ¡¼¥ë£Ó¡¢£Ç·µþºåÇÕ¤Ç£²Àï£²¾¡¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÌòÇÏ¤Ç¼Ç1200¡Á1400£í¤Î½Å¾Þ¤ò£µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¥¿¥¤¡£Èá´ê¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢½©½éÀï¤Ç¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼»º¶ð¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Î£²Æ¬¤ËÉã»ÆÀ©ÇÆ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£