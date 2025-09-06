¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃåÉ¬»ê¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤ÇÁÀ¤¨¤ë·êÇÏ£²Æ¬¡¡¿Íµ¤µÞÍî¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤¬¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤«
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÌÔ½ë¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤¬¡¢º£½µ¤«¤é½©¶¥ÇÏ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ØÀ¾¤Ç¤Ï£Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë£ÇII¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡Ê£¹·î£·Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÎòÀï¤Î¸ÅÇÏ¤Ë¤è¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¿ÅÙ¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ç1200£í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë»ý¤Á»þ·×¤ÎÍÌµ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡×
¡¡»ý¤Á»þ·×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£¶·î°ÊÍè¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¡Ö³«Ëë½µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈµÈÅÄµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²Æ¤Î¾®ÁÒ¤Ç¤Ï¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¼Ç¤Î¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ£´½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·»þ·×¤òÍ×¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃæµþ¤Ç¤Ï¿åÉÔÂ¤Ç¤â¼Ç¤Î¤Ø¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«ºÅ£¶½µ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºÇ½ª½µ¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤¬£²¥ì¡¼¥¹¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÆâÏÈ¤ÈÁ°¤¬¶¯¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤âÁ°ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¡¢Áá¤á¤Î»Å³Ý¤±¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤¬ÁêÅö¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤â¥ª¡¼¥ëÌî¼Ç¤ÇÏ©È×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÃæµþ³«ºÅ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿ÇÏ¤¬Éý¤òÍø¤«¤¹ÉñÂæÀßÄê¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³«Ëë½µ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ãæµþ³«ºÅÆ±ÍÍ¡¢Á°¤Ø¹Ô¤¯ÇÏ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î»×ÏÇ¤Ë¤è¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤ËÆ¨¤²¡õÀè¹Ô¤¬Í¥°Ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ¨¤²¡õÀè¹ÔÇÏ¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤Î¤®¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¸åÊý°ì¼ê¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤ÆµÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ä¿´µö¤Ê¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ëÉúÊ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ø¤·¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÁöÇÏ¤Ë¤Ï¡¢£±Ê¬£·ÉÃÂæÁ°È¾¤«¤é¤½¤ì°Ê²¼¤Î»ý¤Á»þ·×¤¬¤¢¤ë¼ÂÀÓÇÏ¤¬¥º¥é¥ê¡££±Ê¬£·ÉÃÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Î»ý¤Á»þ·×¤ÎÇÏ¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç¥ª¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶Ë¸Â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¾å°Ì¤ÇÂ¾ÇÏ¤è¤ê¶ÔÎÌ¤¬£±kgÁý¤È¤Ê¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤ä¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¤é¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Î³ä°ú¤¬É¬Í×¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ë¡¢£²Æ¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡£¤³¤³¤Ï£¹³ä¤°¤é¤¤¤Î»Å¾å¤²¤ÇÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ÔÎÌ¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Ãæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ö¤³¤Î£²Æ¬¤¬Å¸³«¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·£²Æ¬¤¬°Õ¼±¤·¹ç¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¸£À©¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÃÙ¤ì¤â¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ê¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¨¤²¡õÀè¹ÔÇÏ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î£²Æ¬¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ÇµÓ¤ò¥¿¥á¤é¤ì¤ëÇÏ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤È¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ÎÎ¾Íº¤ÏÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤Ï£²Æ¬¤Î·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï°ìºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢14ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·ÂçÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñ¡¼¥À¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¡¹Áö¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦ðêÂÌÅ·£Ó¡Ê£µ·î25Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1000£í¡Ë¤Ç£±Ãå¡¢Á°Áö¤Î£ÇIII¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡Ê£¸·î£³Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1000£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¡£ÀéÄ¾¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯"¤é¤·¤µ"¤¬½Ð¤Æ¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìºòÇ¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñ¡¼¥À¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢£±¥Ï¥í¥ó¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ÏµÞÍîµ¤Ì£¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç»´ÇÔÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÅ¸³«¤¬¸·¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿º£¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿É¾²Á¤òÊ¤¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤âº£²ó¡¢Æ±·¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ä£²¡Á£³ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñ¡¼¥À¤¬³Î¼Â¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î1200£íÀï¤ÎÀïÀÓ¤«¤é¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤ÇÏ¾ì¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¤ÎÇ´¤ê¹þ¤ß¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡µÈÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¡£Æ±ÇÏ¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¡¢¹¥ÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñ¡¼¥À¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤ÎÇÏ¤âÁ°Áö¤Ç¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡Ê£¶Ãå¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£¥Æ¥ó¤ËÂ®¤¤¶¥ÇÏ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Î»²Àï¤Ç¡¢¹âÂ®ÇÏ¾ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Ç¤Ï¡¢ÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë£¸ÏÈ18ÈÖÈ¯Áö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤á¤ËÃæ¤Ë½Ð¤·¤ÆÁ°¤ËÊÉ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì½Ö¤Î¤¤¤¤µÓ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢°ìÅÙ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ÔÎÌ¡Ê56kg¡Ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡¢£³Ãå¤ÈÁ±Àï¤·¤¿¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¶ÔÎÌ¤Î55kg¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯Ä´ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢°ì½Ö¤ÎµÓ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2016Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡£¤À¤¬¡¢°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·²¤ËÄÀ¤ó¤ÇÇÈÍð·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Î°ìÈ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£