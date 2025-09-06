丹羽大輝がスペイン5部SDデウストと契約「大和魂、日本人魂の誇りを持って」

元日本代表DF丹羽大輝が自身のXでスペイン5部SDデウストとの契約を発表した。

プロ23年目、39歳にしてスペインでの生活は5年目に突入。大ベテランの飽くなき挑戦は「ほんまにカッコイイ」「まだまだやったれ！」と反響を呼んでいる。

丹羽は下部組織からトップチームへと昇格したガンバ大阪でプロデビューを飾り、計6つのJリーグクラブを渡り歩いて活躍。日本代表としても2試合に出場した。2020年にFC東京を退団し、スペイン4部セスタオで海外リーグへ初挑戦。直近2年間は同じくスペイン4部アレナス・クルブ・デ・ゲチョでプレーし、昨季はリーグ優勝を経験した。

39歳の大ベテランは9月4日にXで「新チームと契約しました」とスペイン5部デウストへの加入を発表し、ユニフォーム姿を公開した。さらに「プロ23年目、スペイン5年目、3チーム目 大和魂、日本人魂の誇りを持ってスペインでも自分らしく走り続けます」と意気込みを綴った。

ファンからは「まだまだやったれ！」「かっけぇ生き方」「ほんまにカッコイイ」「楽しみだ」「まだまだ現役」「リスペクト」「ほんとすごい」と期待のコメントが多く寄せられ、39歳になった今でも現役を続ける丹羽に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）