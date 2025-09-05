株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス西日本販売は、「オートバックス宇部厚南」を2025年9月4日に移転オープンした。

山口県内では6店舗目となる同新店舗は、国道190号線沿いの複合施設内に位置し、利便性を向上。木造建築を採用した環境配慮型店舗として、太陽光パネルや省電力機器を導入した。さらに、AI搭載「安心ピットカメラ」により作業の様子をリアルタイム配信するなど、透明性と信頼性を高めたサービスを提供する。

「オートバックス宇部厚南（山口県宇部市）」移転オープン

～山口県内 オートバックス6店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス西日本販売（代表取締役：落合礼二）は、1992年3月19日にオープンした「オートバックス宇部厚南（うべこうなん）」を2025年9月4日（木）に移転オープンいたします。

新店舗は旧店舗から南東に約300m、国道190号線沿いの複合施設内に位置し、より利便性の高い立地となります。木造建築を採用した店舗としてはグループで3店舗目となり、太陽光パネルや省電力機器を備えた環境配慮型店舗として、地域と調和した持続可能な運営を目指しています。

また、今後は車検・タイヤ交換・オイル交換などのピット作業に一層注力してまいります。作業の透明性向上を目的に、AIを搭載した「安心ピットカメラ」を導入。ピット作業の様子をリアルタイムで撮影・配信、Webサイトやスマートフォンから作業状況をご確認いただける環境を整えました。お客様にとって、より安心・信頼してご利用いただけるサービスの提供を目指してまいります。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス宇部厚南 開店日 2025年9月4日（木） 所在地 〒759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作860-1 連絡先 TEL. 0836-44-3744 ／ FAX. 0836-44-3740 面積 売場468㎡ ／ 敷地21,424㎡（複合全体） 駐車台数 348台（共用） ピット台数 5台 営業時間 10:00～19:00 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス西日本販売 代表取締役 落合 礼二

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,035店舗

オートバックス 510店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 18店舗（15） Smart＋1（※2） 14店舗（11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 408店舗（405）

※1：（）は内、併設店の数

※2：（）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

この件に関するお問い合わせ

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン