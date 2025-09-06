【方言クイズ】たいよう、おてんとさま…「太陽」の呼び方が地域で違うのをご存知ですか？… 聞いたことない言い方も！

地域によって異なる「太陽」の言い方

普段何気なく使っている言葉でも、他の地域では違う意味を持っていたり、通じなかったりするかもしれません。

佐藤亮一編『方言の地図帳』（講談社学術文庫）は、1957年から1965年にかけて国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本言語地図』（1966〜1974刊行、全６巻）をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出しており、日本語の豊かさ・おもしろさを知ることができます。

例えば、「太陽」にも、地域によって様々な言い方と由来があります。同書より引用します。（読みやすさのため、改行などを編集しています）。

太陽に対する信仰や崇拝の念は様々な民族に認められる。

現代語の「太陽」という語には特に崇拝の意味合いは認められず、天体としての「たいよう」そのものを指すが、俗に言う「おてんと様が見てるよ」などという時の太陽を指す「てんとう（天道）」は明らかに畏敬の念を帯びて使われているものである。

方言を見ると、和語の「ひ」を除いてほとんどが漢語であり、その漢語の数も多様であることに驚く。太陽、天道、日輪、日天、今日（コンニチ）、すべて漢語であり、それらが全国に広く分布している。また、「御」「様」「殿」（日殿＝ヒドン）などの敬称が付いた語形も多い。このような漢語の使用と敬称の付加は、やはり「太陽」の呼び名が畏敬崇拝の念を伴って広がっていることを示しているといえよう。

南西諸島のティダには、天道の変化という説と、南方語起源説とがあるが、ティダとは別に明らかに天道に基づくティントー（サマ）という語形（地図では省略）も使われていることは考慮しておく必要があろう。

「ひ（日）」の類は本州の南北にわたって広く分布し、とくに北奥羽と西日本各地の分布が目立つ。和語「ひ」が太陽を表す最も古い語形であることは、この分布にも現れている。

西日本に分布が偏る語形に「日輪」と「今日」がある。「日輪」は中古後半の文献例が確認できる比較的古い語であり、分布も中部地方の東西境界線から九州まで広く及んでいる。

「今日」は近世後半からの例しか確認できず、近畿周辺部にまとまって分布し、比較的新しい語であることがわかる。東西に分布が広い「天道」は上代から例があるが、東日本の広がりは近世に江戸で盛んに使われていたことを物語る。「太陽」は中古初期の文献例が見られるが、現在の方言分布は共通語としての新しい広がりであろう。

