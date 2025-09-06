

幕内で長きにわたり存在感を発揮した栃乃洋





連載・平成の名力士列伝55：栃乃洋

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、12個の金星を挙げた「大物食い」として名を馳せた栃乃洋を紹介する。

【相撲どころ出身のアマ王者から腰の重さを武器に幕内へ】

腰が重く、左を差しての下手投げや掬い投げが強烈。左ハズ、右おっつけでの押しも力強く、史上２位となる12個の金星を獲得した栃乃洋は、平成時代中期の土俵で「大物食い」として存在感を示し、長く幕内で活躍した実力者だった。

昭和49（1974）年生まれで、横綱・輪島や関脇・舛田山らを生んだ石川県七尾市石崎町出身。幼い頃から体が大きく、相撲どころとあって早くから廻しを締めた。七尾商業高校（現・七尾東雲高校）から拓殖大学へ進み、３年で学生横綱に輝くなど４年間で６タイトルを獲得。郷里の先輩、千賀ノ浦親方のいる春日野部屋に入門して、平成８（1996）年１月場所、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ。

入門当時、大いに注目されたのが、１場所遅れて初土俵を踏んだ出島（現・大鳴戸親方）とのライバル関係だ。同じ石川県出身の同学年で、幼い頃から競い合った。高校３年時には、金沢市立工業高校の出島らとともに地元・石川県で行なわれた国体少年の部に石川県チームとして出場し、団体優勝を達成している。個人戦での高校時代の実績は高校横綱・出島のほうが上で、栃乃洋は無冠。しかし、大学時代に入ると栃乃洋が頭角を現し、学生横綱に輝くなど６タイトルを獲得。中央大学の出島は11タイトルを獲得したものの、学生横綱もアマ横綱も逃している。

そんなふうに切磋琢磨してきた出島と、大相撲の世界でも競い合って番付を上げ、所要５場所で新十両となり、本名の後藤から栃乃洋と改名した平成８（1996）年11月場所で十両優勝。平成９（1997）年５月場所で新入幕を果たすと、幕内２場所目の７月から２場所連続で敢闘賞に輝き、11月場所で新小結。ここまで負け越しなしの11場所連続勝ち越しという快進撃だった。出島も栃乃洋とほぼ同じペースで番付を上がり、栃乃洋が新小結の同年11月場所には新関脇に昇進している。

新小結の場所で初めて負け越して平幕に落ちた栃乃洋だが、その後は、「大物食い」として存在感を高めていく。平成10（1998）年１月場所５日目、横綱・曙を下手捻りで破って初金星を獲得すると、５月場所でも再び曙から金星。さらに、若乃花から新横綱の同年７月、９月と２場所連続で金星を奪い、５場所で４つの金星を荒稼ぎした。

腰が重く、得意の左を差せば横綱・大関に寄り立てられてもしぶとくこらえてなかなか俵を割らず、下手投げや掬い投げで仕留める。上位にとっては厄介な存在との評価が高まった。

【ケガで苦しむも最後まで大物キラーぶりを発揮】



栃乃洋は４横綱から３勝ずつ、バランスよく金星を挙げた（写真は2001年９月場所11日目の対武蔵丸） photo by Jiji Press





ただし、金星を奪った場所はいずれも負け越して殊勲賞を獲得できず、三役にもなかなか戻れずにいるうちに迎えた平成11（1999）年５月場所、若乃花から金星を奪ったものの左ヒジを負傷して途中休場。公傷全休となった７月場所、出島が関脇で初優勝し、大関に昇進した。

しかし、焦る気持ちを抑えて治療に専念して鍛錬を続け、平成12（2000）年１月場所は負け越したものの、12日目に優勝争い単独首位の曙から価値ある金星。平成13（2001）年１月場所では約３年ぶりに小結に復帰し、千代大海、魁皇、雅山の３大関を破って９勝６敗。腰の重さや左差しの攻めだけでなく、左ハズ右おっつけで前に出る力強い相撲も光って、初の技能賞に輝いた。そして、念願の新関脇に昇進した３月場所、前場所覇者の横綱・貴乃花を３日目に寄り切って土をつけて勝ち越し、初の殊勲賞を手にした。

その後も幕内上位で活躍し、平成15（2003）年11月場所では朝青龍と武蔵丸から金星を挙げて２回目の殊勲賞に輝くなど相変わらずの「大物食い」ぶりを発揮。ケガの影響で平成18（2006）年１月場所には連続52場所保った幕内から陥落したが、13勝２敗で９年２カ月ぶりの十両優勝を果たして復帰。平成20（2008）年７月場所には朝青龍を押し倒し、34歳４カ月にして12個目の金星を獲得した。14個の安芸乃島に続き、高見山と並ぶ史上２位の記録だ。特定の横綱を得意にしたのではなく、曙、若乃花、武蔵丸、朝青龍からそれぞれ３個ずつとまんべんなく奪っているのも確かな実力の証と言えよう。

平成21（2009）年にライバル出島が引退したあとも土俵に上がり続け、平成24（2012）年１月場所、東十両８枚目で14日目に11敗目を喫して幕下陥落が濃厚になり、千秋楽の取組前に引退を表明して年寄竹縄を襲名。以来、春日野部屋付きの親方として後進の指導にあたっている。審判委員も長く務め、同じく審判委員を務める元出島の大鳴戸親方とともに、土俵下から目を光らせている。

甥（姉の子）の池田俊は、金沢学院大学から社会人のソディックに進み、令和５（2023）年、６（2024）年２年連続アマ横綱に輝き、世界選手権個人無差別級も制した実力者。大相撲の世界へは進まずにいるが、叔父さん譲りの腰の重さを武器に、アマチュア相撲の世界で第一人者として活躍している。

【Profile】栃乃洋泰一（とちのなだ・たいち）／昭和49（1974）年２月26日生まれ、石川県七尾市出身／本名：後藤泰一／所属：春日野部屋／しこ名履歴：後藤→栃乃洋／初土俵：平成８（1996）年１月場所／引退場所：平成24（2012）年１月場所／最高位：関脇