全国どこでも「4950円！」

JAL（日本航空）が2026年10月9日発券・搭乗分において、とある条件を満たした乗客に対し「国内線片道一律4950円」の破格のセールを実施しています。

【これがJALの「神セール」驚愕の全貌です】

同社は2025年2月予約・発券・搭乗分から、国内線の新規運賃「JALカードスカイメイト」を設定。これは、25歳以下のJALカード会員・かつ当日予約限定の運賃で、通常時でも非常に手頃にJAL便を利用できます。今回のセールはこの「JALカードスカイメイト」対象者に対してのキャンペーン運賃となり、当日購入となる性質上、購入期間も10月9日までとなります。

以前、今回の「4950円」キャンペーン実施の発表をJALの公式アカウントで確認したSNSユーザーからは「えぐいえぐいえぐいえぐい神神神神神」「はい神セール来ました」「これは救世主です」「JALさん一生ついていきます」といったコメントが寄せられました。1日に投稿されたセール開始の投稿を見たSNSユーザーからは「そう言えば今日から始まっているのか」「活用させていただきます」といったコメントが見られます。