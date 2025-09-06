タレントのイモトアヤコ（39）が、自宅キッチンでお昼ごはんを作る様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】イモトアヤコの自宅キッチンや3歳長男との親子ショット

イモトはこれまでにも、ずらりと本が並ぶ自宅の一室や3歳の長男と2人旅を満喫する様子など、プライベートな一面をSNSで発信してきた。

2024年9月に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、自宅キッチンにある、こだわりの食器や調理家電を紹介。「綺麗だけど生活感もあって、めっちゃ好感持てるーー！」「すごく丁寧な暮らしでステキ」などと、話題になっていた。

自宅キッチンでお昼ごはんを作る様子

2025年9月4日は、「1人お昼ごはん」と題した動画を投稿。動画冒頭、家庭菜園で育てている野菜を収穫し、献立を明かした。「最近ベランダでバジルとミントを育てておりまして、それを摘んでジェノベーゼソースを作ろうかなというところでございます」

バジルやニンニク、粉チーズなどをミキサーにかけ、手際よく調理を進めていくイモト。初挑戦だというジェノベーゼパスタとわかめスープが完成すると、「ニンニクもかなりガツンときいていまして。うまかった」と満足げな様子を見せている。

イモトの動画にファンからは、「イモトさん、料理上手い」「美味しそう。ご飯作りの意欲発奮になります」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）