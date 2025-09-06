ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢¡È¥¤¥Á¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡É ²ÈÄÂ110Ëü±ßÄ¶¤Î¹ë²Ú¤Ê¿·µï¡õ¿·À¸³è¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾å¤Î¡È¥¤¥Á¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿¿·µï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¿·µï¡ÊÊ£¿ô¡Ë
¡¡2021Ç¯1·î¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£
¡¡2025Ç¯7·î21Æü¡¢Instagram¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·ÃÛ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·ÃÛ¤ÎÁ´ËÆ¤ò¾Ò²ð¡£ÀìÍÌÌÀÑ220Ê¿ÊÆ¡¢3LDK¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï110Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥¤¥Á¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿¿·µï
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¼«Âð¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Çºî¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤â¡¢Instagram¤Ç¿·µï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·µï¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤À¤±¸«¤ë¤È¡È¥»¥ì¥ÖºÊ¤ÎÍ¥²í¤ÊÊë¤é¤·¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÁö¤ê²ó¤ëÆü¡¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¹¬¤»¡×
¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢ÍÜ°éÈñ¤¹¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡£¡Ø¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÊý¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¤½¤¦·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ç¤ÏÀÚâøÂöËá¤·¤ÆÆ¯¤¡¢²È¤Ç¤Ï¿´¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î²È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤ÎÅê»ñ¡£¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î²È¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¹¤¤Éô²°Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë