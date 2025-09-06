今年10月に90歳を迎える女優の浜木綿子(ゆうこ)。宝塚歌劇団の元娘役トップスターを経て、退団後は舞台・ドラマ・映画で活躍した。私生活では二代目市川猿翁(えんおう)（三代目市川猿之助、23年死去）と離婚後、長男の香川照之（59）=市川中車を女手一つで育てたことでも知られる。8月7日、「週刊文春」のインタビューに約3時間にわたって応じた。

【写真】女優を続けながら香川照之を子育て… 若き日の浜木綿子さん

◇ ◇ ◇

2012年5月、香川の歌舞伎界入りがきっかけで、40数年ぶりに猿翁と再会したという。その場面をこう回想する。



インタビューに応じる浜木綿子 ©︎文藝春秋

「猿翁さんは稽古場に入ると、椅子に腰かけられました。変わられたなと思いました。しばらくして照之がわたしに手招きしたのです。わたしは自然に猿翁さんの傍らへ行き、

『浜木綿子でございます。お久しぶりでございます』

と声をかけました。彼の第一声は『若いね』。それから『照之を、こんなに立派に育ててくれてありがとう。大変だったでしょ』と。『大変でした』とお答えしました。

元夫と再会したのは40数年ぶりのことでした。そのときになぜ芸名を名乗ったかって？ 体の中から自然に出てきたんですよ。それがわたしの姿勢ですから」

現在配信中の「週刊文春 電子版」および発売中の「週刊文春」では、「【ロングインタビュー前編】浜木綿子が語る『香川照之、團子、猿翁』」を掲載。浜が自身の半生を振り返りながら、元夫や息子との秘話、そして孫で人気急上昇中の歌舞伎役者・市川團子（21）との交流などを明かしている。また、9月10日配信の「週刊文春 電子版」および9月11日発売の「週刊文春」ではインタビューの後編を掲載する予定だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）