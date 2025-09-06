「魔女狩りってこんな感じだったんだろうな。『私は魔女じゃない』って、いくら叫んでも誰にも信じてもらえなかった」

【画像】藤崎ママが感染源だとするデマが拡散

そう振り返るのは、大阪・北新地の「クラブ藤崎」の藤崎まり子ママ。5年前、ネット上で撒き散らされたあるデマの被害者になった。

このデマによって藤崎ママは実に26人を相手に損害賠償を求める訴訟を起こし、いずれも相手方に金銭の支払いを認める判決や和解等で終えた。藤崎ママの代理人弁護士は言う。

「今もし同じことが起きたら、これも『陰謀論の一種』と言われるかもしれませんね」

ネット社会に蔓延る真偽不明の言説、陰謀論の正体に迫る本連載。第1回では、兵庫県で斎藤元彦知事を巡る陰謀論に巻き込まれた事例を紹介したが、これは決して局所的なケースではない。現代ではいつ誰がターゲットにされてもおかしくはないのだ。第2回は、その被害者たちの声を聞く。

◇

2020年3月、未知の病原体に対し、国民は不安を募らせていた。真偽不明の情報が飛び交う中、国民的人気コメディアンの志村けんが新型コロナに感染して入院中というニュースが流れると、その不安感はピークに達した。



新型コロナで亡くなった志村けん ©文藝春秋

志村は、報道からわずか4日後に急逝。世間に衝撃を与えた。そんな中、藤崎ママに思いもかけない災厄が降りかかった。本人が当時を振り返る。

「あれよあれよという間に、『私が志村さんの誕生日会に参加して、志村さんにコロナをうつした』というデマが拡散されていったんです。Twitter（現X）が一番ひどかったけど、インスタのストーリーや、匿名の掲示板にも。私、志村さんにお会いしたことすらないのに」

DMで「人殺し」「大嘘つき」など1日400〜500件

デマと共に拡散された写真がある。志村が飲食店で誕生日ケーキを前に女性たちに囲まれたものだ。この写真は藤崎ママとは無関係で、後に、藤崎ママを良く思っていなかった女性実業家が投稿を指示していたと一部で報じられた。だが、情報の海に投じられた断片的な情報は、何も知らない人たちの間に「藤崎ママが志村にコロナをうつした」というデマを拡散させるには充分だった。

「TwitterやインスタのDMで『人殺し』『大嘘つき』などと、1日400〜500件ぐらい言われるようになった」（同前）

続いて語られたのは、止まない誹謗中傷に人の目が怖くなり、死を考えたというおぞましい記憶だった。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、この記事の続きとなる「藤崎ママが発信者の開示請求を起こすまでの告白」を掲載。また、深刻な誹謗中傷の被害にあったことで知られるスマイリーキクチによる壮絶な体験の証言と加害者にならないための活動、メッセージを詳しく報じている。

