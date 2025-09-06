マツコ＆村上不在の異例事態『月曜から夜ふかし』が高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
●阿部サダヲ＆松たか子出演『しあわせな結婚』『家事ヤロウ!!!』がランクイン
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(8月25日〜31日)をまとめた。
○世界バレー女子中継が連日上位に
この週のランキングは、ドラマとスポーツ中継、バラエティ番組がバランスよく上位を占める結果となった。
個人全体ランキングでは、テレビ朝日のドラマ『しあわせな結婚』が71.0%の注目度で2位にランクイン。 阿部サダヲと松たか子のミステリアスな夫婦役が話題を呼んでいる。また、8月26日のテレビ朝日『家事ヤロウ!!!』2時間SPにも、同ドラマから阿部と松がゲスト出演し、番組を盛り上げた。
スポーツ中継では、TBSの世界バレー女子中継が65.5%と65.3%で5位・6位に入った。特に8月27日の日本対セルビア戦では、大会2連覇中の強豪に日本が3-1で勝利し、予選で3連勝を飾ったことが、注目度アップにつながった。
コア視聴層では、日本テレビ『月曜から夜ふかし』が63.9%で2位を獲得。ただし8月25日の放送では、マツコ・デラックスと村上信五が体調不良で欠席という異例事態が発生した。
TBS『がっちりマンデー!!』は8月31日に「儲かりアワード2025夏」を放送し、加藤浩次のリアクションで企業を選定する特別企画が視聴者の関心を集めている。
○『プレバト!!』 INI高塚大夢＆池崎理人の活躍に注目
8月28日の『プレバト!!』は、「一筆書きアート」と「色鉛筆」の2本立てで個人全体注目度66.5%を記録して4位に。 INIの高塚大夢と池崎理人が出演し、2人とも一発で特待生に昇格する快挙を達成した。
高塚さんは一筆書きアートで1位を獲得し、MCの浜田雅功も「コレお前がホンマに描いた?」と驚くほどの出来栄えだった。また池崎は、色鉛筆部門で特待生に。「アイドルにならなかったら画家になりたかった」と語る池崎の実力が証明された形だ。
一筆書きアート部門で特待生昇格試験に挑んだハラミちゃんは、超高難易度の「ビッグベン」を約1時間かけて描画。 「精神力を試された」「海の中に潜っていたみたい」とコメントし、前回の京都の風景を超える集中力で作品を完成させた。
色鉛筆部門では、水森かおりさんがパイナップルを描き、4位の凡人判定。 消しゴムはんこで才能アリを獲得した経験を持つだけに、今回は思うような結果とならず悔しさを見せた。
金村美玖(日向坂46)は2度目の挑戦で前回より好成績を狙ったが、夏の風物詩をテーマにした作品で実力を発揮。 特待生2級の小松利昌の昇格試験では「氷水に入った瓶ラムネ」という超難題に挑戦し、名人位への階段を上るこん身作を披露した。
●「前代未聞の事態」「異常事態」とSNSで話題
8月25日放送の『月曜から夜ふかし』は、コア視聴層で63.9%の注目度を記録しながら、番組史上極めて異例な事態となった。
メインMCのマツコ・デラックスと村上信五が、共に体調不良のため収録を欠席。番組開始以来初となるダブルMC不在という前代未聞の状況で放送された。
番組冒頭では「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」とのテロップが表示。「次回、状況は2人からご説明させていただきます」との案内もあった。
それから前説を担当しているコンビ芸人「ダンシングヒーロー」がスタジオに登場し、おなじみの2人に代わり番組をスタートさせるナレーションを行った。
放送内容は「帰省シーズン恒例! 街行く人のふるさと自慢を聞いてみた件」企画で、全国各地から帰省した人々が故郷の魅力を熱く語る様子を紹介。 他にも「音にまつわるアレコレ調査」「街行く人の未解決案件を解決」企画がVTRコメントやナレーションで進行され、最後まで放送を完遂した。
この異例回はTVerでも見逃し配信され、MC不在でも多くの視聴者が視聴。「前代未聞の事態」「異常事態」とSNSで話題となりながらも、番組の根強い人気を証明する結果となった。
今後のMC復帰への注目も集まっており、次回放送での2人からの説明に視聴者の関心が集まっている。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
