【再放送で話題】喪失の痛みを描いた不朽の名作『北の国から』が胸を突く理由

不朽の名作『北の国から』

東京エリアでは8月にドラマ『北の国から』が再放送されていた。

1981年に放送された全24話の最初のシリーズである。

2025年の夏の昼に毎日2話ずつの再放送が始まり、最初は何となくという感じだったが、途中から、真剣に見つづけた。（もちろん初見ではない）

小学4年生の純（吉岡秀隆）の物語である。

小学2年の妹の螢（中嶋朋子）も出てくるが、あまり彼女の心情は語られない。

最初のこの24話は、少年の純の物語であった。

『北の国から』はこの後20年にわたって撮り続けられ、純と螢の成長を日本中で見守る作品となった。1990年代になって、「20代の螢の物語」となっていくのだが、この時点からはずいぶん先の話である。

シリーズの最後は2002年の『遺言』である。その後、作られていない。

もう23年もあの一家と会っていないわけで、ずいぶんと経つ。

まあ、純と螢は元気にやっているんじゃないかとおもう。

吉岡秀隆と中嶋朋子はいまもドラマや映画で見かける。特に中嶋朋子はすごくよく見かけて、ふっとおもいだしたのは1999年の『氷の世界』だが、これももう、ずいぶん昔のドラマになってしまった。

「人がいなくなる物語」

この最初の24話を見ておもったのは、これは「人がいなくなる物語」なのだなということである。喪失の物語という側面がある。

（もうネタバレしてますが、以下、しっかりネタバレしますので注意）。

もともと純も螢も、父の五郎（田中邦衛）と母の令子（いしだあゆみ）と一緒に東京で暮らしていたのだが、母の不倫がもとで、五郎が子供二人を連れて、彼の生まれ故郷の富良野に帰った。

母は富良野に会いにきたこともあったのだが、東京で働き続け、でも22話の終わりに突然、死んだ。あまりに唐突で、最初は驚かなかったようにおもう。

ほかにも草太兄ちゃん（岩城滉一）も、ずっと先のことなのだが（1998年『時代』）、突然、人が変わったようになって、そのまま事故で亡くなるということを余計なことながらおもいだして、1話で登場したときからそうとしか見られない。

このドラマの底にはずっとそういう哀しみが流れているようにおもう。

大人の哀しみが底にあり、その上に純と螢の成長があって、それが渾然一体に描かれている。自然の混沌が描かれている。

最初から見返して、ああ、この人もいなくなるんだ、この人もいなくなるだとおもって見てしまう。

消えていく人々

胸突かれるように見てしまうのは、つらら姉ちゃん（熊谷美由紀）と杵次さん（大友柳太朗）だ。

杵次爺さんは、偏屈で、五郎さんにも悪絡みもするのだが、最後は馬を売って、その哀しみを純たちの家までやってきて話し、その帰り道に川に落ちて死んだ。

忘れていたが、純と螢の通う小学校の涼子先生（原田美枝子）もいなくなってしまう。

転校してからやさしく接してくれた若くてきれいな先生である。UFOと交信できるというよくわからない能力を持っていて、そのことを純が新聞記者に話したことがきっかけて、先生は富良野を去ることになる。僕がおしゃべりだからと、純は後悔するのだが、どうにもならない。

若い原田美枝子がすごくきれいだ。まあ、それはあの当時から知っているんだけど、あらためてそうおもう。

22話の最後で、純と螢の母が亡くなった報せがくる。

23話はその母の葬式のために、みんな東京へ出る。

倉本聰の書く葬式シーンは妙なところに刺さってくる。『前略おふくろ様』というドラマでも深川での葬式を描いて印象的だったが、『北の国から』でもお葬式の「奇妙な明るさ」を描いて強く心に残る。

「捨てられた靴」

私は、この23話で、純と螢が「捨てられた靴」を探すシーンに泣けて泣けて、全シリーズ通してももっとも泣けたシーンだと、かつてそういう原稿を書いたこともある。（2番目に泣いたのが、螢の披露宴で流された草太兄ちゃんのテープの声）

ただ今回、見直していて、この「捨てられた靴」シーンで泣きに泣けたのは、その前の清吉おじさん（大滝秀治）の話があったのだと、気づいた。

母の死を聞いて、純と螢と叔母（母の妹）雪子はすぐに飛行機で東京に飛んだのだが、父の五郎はなかなか来ない。

葬式当日の朝にやっと着いて、またすぐ翌朝に富良野に帰った。

帰ったあと、令子の身内が、あれは冷たいんじゃないかと言い合っているので、そこで部屋の隅にいた清吉が「それは違うんじゃないですか」と静かに語りだす。

清吉は五郎のいとこである。

清吉のセリフを、こういう長いものだった。

長いひとりセリフだった。

「それは違うんじゃないですか…………五郎は、早く来たかったんです、純や螢や雪ちゃんと一緒に飛んできたかったんです、あいつがどうにも来れなかったのは……恥ずかしいが、このう……金なんですよ……金がどうにも無かった……あの晩あいつわしのところに金借りに来て、恥ずかしいがうちにもなくて、……近所の親しい農家を起こして、大人一人と子供二人、千歳までの代と飛行機のキップ、やっと工面して……で、発たせたです…

……翌日、中畑っちゅうあれの友だちがそれ聞いてびっくりして、銀行に走って……でもあいつ、それ受け取るのしぶって…

……だからね、あいつ、汽車で来たんですよ……一昼夜かかって汽車で来たんですよ……飛行機と汽車の値段の違い、わかりますか、あなた？（……語りかけられる親戚は無言）……一万とちょっとでしょう、……けどその一万とちょっと、わしら稼ぐ苦しさ、考えちゃいます……何日、土に這いつくばるかってね……おかしいですか、わたしの話……………

……それとね、これも言えるんですよ……天災にたいしてね、あきらめちゃうんです、何しろ自然が厳しいですからね、あきらめちゃうことに慣れちゃってるんです、たとえば水害に遭ったとき、今年、北海道はめちゃめちゃにやられましたよ、ほいであの、めちゃめちゃにやられてもうダメだっていうときに、……テレビ局来て、マイク差し出されると、へらへら笑ってるです……もう、だめだあっちゅうて、へらへら、笑ってるですよ、あきらめちゃうです神様のしたことには、そういう習慣がわしらにはついとるです………」

土地の神さまが喋っているようだった。

徳川の世から土に生きる人々はこういう言葉を口にした。

都会の経済に生きる人たちは、これには何もいえない。

ただこれも昭和57年（1982）だから出た言葉のようにおもう。

ぎりぎり大地の声が聞こえてくるころの物語

昭和の終わりの異様な騒ぎによって、この国のいろんな土地の神は根こそぎ斃されてしまう。地の神の声はこのあたりを最後に聞こえなくなったようにおもう。

清吉おじさんの話を聞いて、純と螢は、古い靴を探しに走る。新しい運動靴を「亡くなった母の恋人」に買ってもらったとき、古い靴はもう要らないだろうと捨てられてしまう。まだあれは残っているだろうか、と二人で夜、探しにいく。

探していると警官（平田満）に声を掛けられる。（平田満がこの役だけに出てくるところがすごい）

最初は、不審な子供らだとおもって訊問していた警察官だが、純が「母さんは4日前に死にました」と聞くと、しばし沈黙して、急に「このゴミの中に確かにあるのか、あ、あっちにもあったぞ、あっちおれが探してやるから、お前ら、そこ探せ…探せって！」と慌てだす。その大人の慌てぶりが、母の死を強く感じさせて、見ていてぼろぼろぼろぼろ泣き出して、止まらなかった。

人の死は、聞いたときにはあまり実感が湧かず、でもおもわぬところで襲いかかってきて胸を突かれることがある。

そういう人を描いて、やはり『北の国から』は名作ドラマである。

ぎりぎり大地の声が聞こえてくるころの物語でもある。

機会があれば、見てもらいたい。

「令和の愛人」真島なおみが「真珠夫人」に変身！「男を弄ぶ未亡人」が秘めていた「意外な素顔」