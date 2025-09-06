¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼ Âè99²ó ABEMA¸Å²ìµÈÉ§ÂèÆóÀ©ºî¶ÉÄ¹¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÌÌÇò¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¾!¡× °ìÀþµé¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤Ø
¡ü¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù
注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての矜持の念を込めて〈テレビ屋〉と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の〈テレビ屋〉は、ABEMA第二制作局長兼バラエティ制作部長の古市貴彦氏だ。
『チャンスの時間』『世界の果てに、ひろゆっ置いていた』『愛のハイエナ』といった人気番組に、8月30日から『ドーピングトーキング』がスタートするなど、ラインナップを充実化させるABEMAのバラエティ。インターネットメディアとテレビクリエイターがタッグを組む強みを生かし、「〈羨みなくバラエティが拡張してるね〉と思われるABEMAでありたい」と将来像を語る――。
古市貴彦2010年にサイバーエージェント入社。動画配信サービス「Ameba Studio」サービスの立ち上げを行い、14年に「Ameba芸能人ブログ」責任者に。17年、AbemaTV(現・ABEMA)開局から制作局でオリジナル番組を立ち上げ、『○○に勝ったら1000万円』シリーズや『GENERATIONS高校TV』などをプロデュース。現在は第二制作局長兼バラエティ部長として、『チャンスの時間』『世界の果てに、ひろゆっ置いていた』『愛のハイエナ』などを管掌する。
¡û¡ÖAD¤«¤é¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È°ÛÆ°»Ö´ê
¡½¡½ÅöÏ¢ºÜ¤ËÁ°²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤Þ¤¸¤ó¤ÎÃæ»³½à»Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø1000Ëü±ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯ºÇ½é¤Î²ñµÄ¤À¤±¡È°ÒÀª¤è¤¯¤«¤Þ¤¹¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È²Ú¡É¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¶²½Ì¤¹¤®¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÜÅö¤ËÂ¹ø¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë·»µ®¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ABEMA¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¼«ÂÎ¤¬¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âº£Ç¯38ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¼ã¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·»µ®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²û¤Î¿¼¤¤ÀèÇÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï5¡Á6Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤Î¼è°ú¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¸þ¼Ô¤ÎÊý¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°¦Äï»Ò¤È¤â¸À¤¨¤ëÉô²¼¤ÎÊý¤ò¡¢¤¦¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî°æ(Àµ¹À)¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë±é½Ð²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊý¤Ç¡¢¾Íè¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊý¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤¦¤Á¤ÇÈ¯´ø¤¤¤¿¤À¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Å²ì¤µ¤ó¤ÏABEMA¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ABEMA¤ÎÁ°¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¡ÖAmeba·ÝÇ½¿Í¥Ö¥í¥°¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤òÍ£°ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¡¼¥Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬½Ð¤ëÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¤ÎÎÎ°è¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ABEMA(Åö»þ¡¢AbemaTV)¤¬³«¶É¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÅöÁ³¡ÖAD¤«¤é¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤à¤·¤í´ûÂ¸¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö½é¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤º¤Ã¤ÈÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¿È¤äµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÏÀ©ºî¼Ô¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶ÛÄ¥´¶¤È²òÊü´¶¤¬½Ö´ÖÅª¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤²´ü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃ´Åö¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ËÅ°¤·¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¹×¸¥
¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤âº®¤¼¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù(¢¨)¤Ç¤¹¡£´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏABEMA¤¬³«¶É¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¡¢Åö»þ29ºÐ¤ÎËÍ¤Ï¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐÅö¤Æ¤¿¤¤!¡×¤È¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡É¤È¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒÌî(ÀµÂç)¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò(Æ£ÅÄ¿¸)¼ÒÄ¹¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Î´ë²è¤Ê¤ó¤À!¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢ÊÒÌî¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÄÌ¾ï¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ËÍ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆµµÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢²¿¤È¤«¸ýÀâ¤¤¤Æ¼Â¸½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»î¹ç¤Î»þ¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇ¯Îð¤âµµÅÄ¤µ¤ó¤¬1¸Ä¾å¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤¤¤Ë¤âÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì½ï¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¶å½£¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¸«¤¿¤è!¡×¤È½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
(¢¨)¡Ä¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµµÅÄ¶½µ£¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÉü³è¤·¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿°ìÈÌ±þÊç¼Ô4¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£
¡½¡½ABEMA¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÊÒÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¤¤í¤Ï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡Ö¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤ÇËèÆü¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤âÄº¤¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¹×¸¥¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ËÍ¤Ï°Î¤½¤¦¤Ë´ë²è¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ä»ö¼Â¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ô»ú¾å¤ÎÀïÎ¬¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
ABEMA¤ÏÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢»ëÄ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ABEMA¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô»úÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÈÖÁÈ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÍýÁÛ·Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ö¤Î¤â¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¡Ø72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡¢GENERATIONS¤µ¤ó¤¬´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆABEMA¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»Õ¾¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤Î·ëº§¼°¤Ç¿ô¸¶(Î¶Í§)¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î±«¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤¢¤È¤¬¤è¤í¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹ (¾Ð)¡£¤â¤¦ºî²È¶È¤Ï°úÂà¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈABEMA¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËÜÅö¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¡½¡½ËÜÅÄ·½Í¤¤È¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£°Ê³°¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë 2022¡×¤Ë¤â·È¤ï¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê²¿½½²ó¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²ÔÆ¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆ°Àþ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬Ìò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î»ûÀî(½ÓÊ¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ²òÀâ¤ÎËêÌî(ÃÒ¾Ï)¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÈÆ±´ü(87Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó(86Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤ÎÏÆ¤ò1¸Ä²¼Àª¤Î3¿Í¤¬¸Ç¤á¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë²òÀâ¤¬¥¦¥±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥º¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²òÀâ¤¢¤ë¤«!¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¿´¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²òÀâÀÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤!¡×¤È·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ËÜÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿À¸ÊüÁ÷¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È²òÊü´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏËÜÅö¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù
¡½¡½ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂèÆóÀ©ºî¶ÉÄ¹¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦9Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç·È¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿¦¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥ª¥×¥í¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëGP(¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼)¤ÎµÜËÜ(Çî¹Ô)¤ä¥·¥ª¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤â¤¦10Ç¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¾Ð¤¤¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤óÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ABEMA¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿¤Ó¿¤Ó¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ABEMA¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏ¾åÇÈÅªÊÔÀ®¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¼Ü¤Ê¤ÉÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¿ô»ú¤ò¤È¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÃÏ¾åÇÈ¤ÈÂÐ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¾åÇÈÅªÊÔÀ®¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼Ü¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢30Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¡£º£Ç¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»¨ÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌó1»þ´ÖÈ¾¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ü¤Î¼«Í³¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÅÏ¤»¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ABEMA¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤ÈËè½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÔÀ®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ©¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦1²óÁ´ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢´ü´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¦Æ»¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ´ë²è¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ëÅ·ºÍÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËËè½µ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦·è¿´¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Þ¤ì¤Ç¤¹(¾Ð)
¡üÃÏ¾åÇÈ½Ð¿È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¡¹»²Àï¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¡×
¡½¡½¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¹â¶¶¹°¼ù¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó4¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¶ËÜÏÂÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ½Ð¿È¤Î°ìÀþµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÎÃÎ¸«¤ÈÃÎ¼±¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÈ¯ÁÛ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤´¼«¿È¤ÇÁ´¥·¡¼¥º¥óÊÔ½¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²è¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô»ú¤ò²Ê³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï²¿¤«´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿ô»ú¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦À©ºî¤ÎÎ®¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ºÅö¤¿¤Ã¤¿´ë²è¤Î¿ô»ú¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤äºî²È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìµ¤¤Ë´ë²è¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤½¤Ð¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÂè°ìÀþ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¡ÖABEMA¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÈ¯½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ä¡¢ÈñÍÑÌÌ¡¦¿ÍºàÌÌ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ABEMA¤ò´Þ¤à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡õIP»ö¶È¡×¤¬¹õ»ú¤ò·×¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºîÈñ¤ÎÁý¶¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËABEMA¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤´½Ð¹Æ¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ©Àï¸¢¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¡ÖABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ôÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÌÌÇò¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¾!¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤äÃÏ¾åÇÈ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëµ¤³µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¸¢¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¸À¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍä¤ß¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëABEMA¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î²Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¿ô¤Î¿·ºî¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤½¤¦¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯·Þ¤¨¤ëABEMA10¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¡ÖABEMA¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¸«¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ABEMA¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¸«¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î³§ÍÍÊý¤¬ºî¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÌÀÆü³Ø¹»¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
8·î30Æü¤«¤é¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎABEMA¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½éMC¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹¥É¾¤ÎÀ¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç»£¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥±¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¡ÖÇ®¶¸¡ßËÜ²»¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤Î³Ý¤±»»¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äYouTube¡¢Netflix¤äPrime Video¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ABEMA¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆóÀ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â°ìÀþµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È²°¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÌµÎÁ¤Î¥×¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÏTVer¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤È¿©¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶¦¤Ë»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸å¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£ABEMA¤ÈTVer¤Ç¤ÏÌò³ä¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢TVer¤Ç¥Ï¥Í¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈABEMA¤Ç¥Ï¥Í¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬TVer¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¼ã¤¤À¤Âå¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÏ¾åÇÈ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÎABEMA¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤¬´Ë¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥×¥é¤Ï¸·¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤ò°·¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬½Ð¤ë´ë²è¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡È¥³¥ó¥×¥éNG¤Î¤â¤Î¡É¤Ã¤Æ¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ²»¤äÇ®ÎÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÍú¤°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸¤Ç¤¤ë¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3Ç¯Á°¤Ë¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÃ«¸ýÃ£É§¤µ¤ó(Åö»þ¡¦ÊÔÀ®¶ÉÄ¹·óÀ©ºî¶ÉÄ¹¡¢¸½¡¦ÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹)¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÇ®¶¸¤ÎÎØ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆü¥Æ¥ì¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤¿ÌøÂô½¨½Ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¶¸¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÇ®¶¸¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÇ®¶¸¡ßËÜ²»¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ABEMA¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ä»Ô¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËËÜ²»¤ä¥ê¥¢¥ë¤¬³Ý¤±»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç®¶¸¤Î¼ïÎà¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢µµÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤È¤«¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀäÂÐÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤È¤«¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¤âËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ç»³ËÜÍµÅµ¤µ¤ó¤¬²áµî¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤Î³Ý¤±»»¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ëABEMA¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù¡Äº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÀÆü³Ø¹»¤ÇÏÃ¤¹ÈÖÁÈ¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤È¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù(¤¤¤º¤ì¤âTBS)¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÇËè½µ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤âº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü³Ø¹»¤ÇÏÃ¤¹ÈÖÁÈ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤ÎÄ«¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤â¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù¤â¡¢¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«ÊÂ¤ó¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬À®Î©¤·¤¿»þ¤Ï¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀµµÁ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢±é½Ð¤ä¼´¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ì²½¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸Å²ì¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ï±é½ÐÌÌ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤ò¥°¥Ã¤È²æËý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤¹¤´¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤«?
¸å¼Ô¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤±é½Ð²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁêÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È¼ÁöÌò¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±³§¤µ¤ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤±é½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Î²÷³Ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î×¢À¥Î´ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃ±È¯ÏÈ¤ÇºÇ¤â´ë²è¤òÄÌ¤·¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤òºî¤í¤¦¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë´ë²è¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Àí¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÇ¶á¤À¤È¡¢100¿Í¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë´é¤òÃµ¤¹¡Ø100´é¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¦¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¤Î¥Ï¥¤¥ÄÅì¸ÞÈ¿ÅÄ201¡Ù¤È¤«¡Ø¥«¥ÍÍüÏÂÌé¡Ù¤È¤«¡Ø°Ç¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼ÁÆÉÊ¡Ù¤È¤«¡¢·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆËÜ¼Á¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての矜持の念を込めて〈テレビ屋〉と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の〈テレビ屋〉は、ABEMA第二制作局長兼バラエティ制作部長の古市貴彦氏だ。
『チャンスの時間』『世界の果てに、ひろゆっ置いていた』『愛のハイエナ』といった人気番組に、8月30日から『ドーピングトーキング』がスタートするなど、ラインナップを充実化させるABEMAのバラエティ。インターネットメディアとテレビクリエイターがタッグを組む強みを生かし、「〈羨みなくバラエティが拡張してるね〉と思われるABEMAでありたい」と将来像を語る――。
¡û¡ÖAD¤«¤é¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È°ÛÆ°»Ö´ê
¡½¡½ÅöÏ¢ºÜ¤ËÁ°²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤Þ¤¸¤ó¤ÎÃæ»³½à»Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø1000Ëü±ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯ºÇ½é¤Î²ñµÄ¤À¤±¡È°ÒÀª¤è¤¯¤«¤Þ¤¹¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È²Ú¡É¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¶²½Ì¤¹¤®¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÜÅö¤ËÂ¹ø¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë·»µ®¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ABEMA¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¼«ÂÎ¤¬¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âº£Ç¯38ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¼ã¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·»µ®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²û¤Î¿¼¤¤ÀèÇÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï5¡Á6Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤Î¼è°ú¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¸þ¼Ô¤ÎÊý¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°¦Äï»Ò¤È¤â¸À¤¨¤ëÉô²¼¤ÎÊý¤ò¡¢¤¦¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî°æ(Àµ¹À)¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë±é½Ð²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊý¤Ç¡¢¾Íè¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊý¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤¦¤Á¤ÇÈ¯´ø¤¤¤¿¤À¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Å²ì¤µ¤ó¤ÏABEMA¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ABEMA¤ÎÁ°¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¡ÖAmeba·ÝÇ½¿Í¥Ö¥í¥°¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤òÍ£°ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¡¼¥Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬½Ð¤ëÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¤ÎÎÎ°è¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ABEMA(Åö»þ¡¢AbemaTV)¤¬³«¶É¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÅöÁ³¡ÖAD¤«¤é¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤à¤·¤í´ûÂ¸¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö½é¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤º¤Ã¤ÈÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¿È¤äµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÏÀ©ºî¼Ô¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶ÛÄ¥´¶¤È²òÊü´¶¤¬½Ö´ÖÅª¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤²´ü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃ´Åö¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ËÅ°¤·¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¹×¸¥
¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤âº®¤¼¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù(¢¨)¤Ç¤¹¡£´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏABEMA¤¬³«¶É¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¡¢Åö»þ29ºÐ¤ÎËÍ¤Ï¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐÅö¤Æ¤¿¤¤!¡×¤È¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡É¤È¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒÌî(ÀµÂç)¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò(Æ£ÅÄ¿¸)¼ÒÄ¹¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Î´ë²è¤Ê¤ó¤À!¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢ÊÒÌî¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÄÌ¾ï¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ËÍ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆµµÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢²¿¤È¤«¸ýÀâ¤¤¤Æ¼Â¸½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»î¹ç¤Î»þ¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇ¯Îð¤âµµÅÄ¤µ¤ó¤¬1¸Ä¾å¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤¤¤Ë¤âÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì½ï¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¶å½£¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¸«¤¿¤è!¡×¤È½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
(¢¨)¡Ä¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµµÅÄ¶½µ£¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÉü³è¤·¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿°ìÈÌ±þÊç¼Ô4¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£
¡½¡½ABEMA¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÊÒÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¤¤í¤Ï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡Ö¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤ÇËèÆü¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤âÄº¤¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¹×¸¥¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ËÍ¤Ï°Î¤½¤¦¤Ë´ë²è¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ä»ö¼Â¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ô»ú¾å¤ÎÀïÎ¬¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿ô»ú¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
ABEMA¤ÏÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢»ëÄ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ABEMA¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô»úÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÈÖÁÈ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÍýÁÛ·Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ö¤Î¤â¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¡Ø72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡¢GENERATIONS¤µ¤ó¤¬´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆABEMA¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»Õ¾¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤Î·ëº§¼°¤Ç¿ô¸¶(Î¶Í§)¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î±«¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤¢¤È¤¬¤è¤í¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹ (¾Ð)¡£¤â¤¦ºî²È¶È¤Ï°úÂà¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈABEMA¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËÜÅö¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¡½¡½ËÜÅÄ·½Í¤¤È¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£°Ê³°¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë 2022¡×¤Ë¤â·È¤ï¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê²¿½½²ó¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²ÔÆ¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆ°Àþ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬Ìò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î»ûÀî(½ÓÊ¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ²òÀâ¤ÎËêÌî(ÃÒ¾Ï)¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÈÆ±´ü(87Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó(86Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤ÎÏÆ¤ò1¸Ä²¼Àª¤Î3¿Í¤¬¸Ç¤á¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë²òÀâ¤¬¥¦¥±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥º¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²òÀâ¤¢¤ë¤«!¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¿´¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²òÀâÀÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤!¡×¤È·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ËÜÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿À¸ÊüÁ÷¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È²òÊü´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏËÜÅö¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù
¡½¡½ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂèÆóÀ©ºî¶ÉÄ¹¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦9Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç·È¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿¦¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥ª¥×¥í¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëGP(¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼)¤ÎµÜËÜ(Çî¹Ô)¤ä¥·¥ª¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤â¤¦10Ç¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¾Ð¤¤¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤óÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ABEMA¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿¤Ó¿¤Ó¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ABEMA¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏ¾åÇÈÅªÊÔÀ®¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¼Ü¤Ê¤ÉÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¿ô»ú¤ò¤È¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÃÏ¾åÇÈ¤ÈÂÐ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¾åÇÈÅªÊÔÀ®¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼Ü¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢30Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¡£º£Ç¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»¨ÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌó1»þ´ÖÈ¾¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ü¤Î¼«Í³¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÅÏ¤»¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ABEMA¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤ÈËè½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÔÀ®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ©¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦1²óÁ´ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢´ü´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¦Æ»¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ´ë²è¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ëÅ·ºÍÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËËè½µ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦·è¿´¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Þ¤ì¤Ç¤¹(¾Ð)
¡üÃÏ¾åÇÈ½Ð¿È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¡¹»²Àï¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¡×
¡½¡½¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¹â¶¶¹°¼ù¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó4¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¶ËÜÏÂÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ½Ð¿È¤Î°ìÀþµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÎÃÎ¸«¤ÈÃÎ¼±¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÈ¯ÁÛ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤´¼«¿È¤ÇÁ´¥·¡¼¥º¥óÊÔ½¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²è¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô»ú¤ò²Ê³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï²¿¤«´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿ô»ú¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦À©ºî¤ÎÎ®¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ºÅö¤¿¤Ã¤¿´ë²è¤Î¿ô»ú¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤äºî²È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìµ¤¤Ë´ë²è¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤½¤Ð¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÂè°ìÀþ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¡ÖABEMA¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÈ¯½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ä¡¢ÈñÍÑÌÌ¡¦¿ÍºàÌÌ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ABEMA¤ò´Þ¤à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡õIP»ö¶È¡×¤¬¹õ»ú¤ò·×¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºîÈñ¤ÎÁý¶¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËABEMA¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤´½Ð¹Æ¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ©Àï¸¢¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¡ÖABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ôÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÌÌÇò¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¾!¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤äÃÏ¾åÇÈ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëµ¤³µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¸¢¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¸À¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍä¤ß¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëABEMA¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î²Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¿ô¤Î¿·ºî¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤½¤¦¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯·Þ¤¨¤ëABEMA10¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¡ÖABEMA¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¸«¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ABEMA¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¸«¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î³§ÍÍÊý¤¬ºî¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÌÀÆü³Ø¹»¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
8·î30Æü¤«¤é¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎABEMA¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½éMC¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹¥É¾¤ÎÀ¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç»£¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥±¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¡ÖÇ®¶¸¡ßËÜ²»¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤Î³Ý¤±»»¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äYouTube¡¢Netflix¤äPrime Video¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ABEMA¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆóÀ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â°ìÀþµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È²°¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÌµÎÁ¤Î¥×¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÏTVer¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤È¿©¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶¦¤Ë»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸å¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£ABEMA¤ÈTVer¤Ç¤ÏÌò³ä¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢TVer¤Ç¥Ï¥Í¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈABEMA¤Ç¥Ï¥Í¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬TVer¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¼ã¤¤À¤Âå¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÏ¾åÇÈ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÎABEMA¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤¬´Ë¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥×¥é¤Ï¸·¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤ò°·¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬½Ð¤ë´ë²è¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡È¥³¥ó¥×¥éNG¤Î¤â¤Î¡É¤Ã¤Æ¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ²»¤äÇ®ÎÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÍú¤°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸¤Ç¤¤ë¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3Ç¯Á°¤Ë¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÃ«¸ýÃ£É§¤µ¤ó(Åö»þ¡¦ÊÔÀ®¶ÉÄ¹·óÀ©ºî¶ÉÄ¹¡¢¸½¡¦ÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹)¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÇ®¶¸¤ÎÎØ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆü¥Æ¥ì¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤¿ÌøÂô½¨½Ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¶¸¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÇ®¶¸¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÇ®¶¸¡ßËÜ²»¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ABEMA¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ä»Ô¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËËÜ²»¤ä¥ê¥¢¥ë¤¬³Ý¤±»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç®¶¸¤Î¼ïÎà¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢µµÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤È¤«¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀäÂÐÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤È¤«¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¤âËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ç»³ËÜÍµÅµ¤µ¤ó¤¬²áµî¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤Î³Ý¤±»»¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ëABEMA¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù¡Äº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÀÆü³Ø¹»¤ÇÏÃ¤¹ÈÖÁÈ¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤È¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù(¤¤¤º¤ì¤âTBS)¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÇËè½µ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤âº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü³Ø¹»¤ÇÏÃ¤¹ÈÖÁÈ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤ÎÄ«¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤â¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡Ù¤â¡¢¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«ÊÂ¤ó¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬À®Î©¤·¤¿»þ¤Ï¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³!¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀµµÁ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢±é½Ð¤ä¼´¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ì²½¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸Å²ì¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é1000Ëü±ß¡Ù¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ï±é½ÐÌÌ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤ò¥°¥Ã¤È²æËý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤¹¤´¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤«?
¸å¼Ô¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤±é½Ð²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁêÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È¼ÁöÌò¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±³§¤µ¤ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤±é½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Î²÷³Ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î×¢À¥Î´ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃ±È¯ÏÈ¤ÇºÇ¤â´ë²è¤òÄÌ¤·¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤òºî¤í¤¦¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë´ë²è¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Àí¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÇ¶á¤À¤È¡¢100¿Í¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë´é¤òÃµ¤¹¡Ø100´é¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¦¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¤Î¥Ï¥¤¥ÄÅì¸ÞÈ¿ÅÄ201¡Ù¤È¤«¡Ø¥«¥ÍÍüÏÂÌé¡Ù¤È¤«¡Ø°Ç¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼ÁÆÉÊ¡Ù¤È¤«¡¢·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆËÜ¼Á¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
