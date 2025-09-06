¥Ð¥¹¥±¡¦¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤òËüÇî²ñ¾ì¤Ç¡¢NTT¤¬¡ÖÌ¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡×
¡¡NTT¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢One Bright KOBE¡¢¥¹¥Èー¥¯¥¹¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌ´½§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢Ì¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥Õ¡ËÍ½Äê¤Ï¡¢10·î4Æü18»þ5Ê¬¡¢10·î5Æü14»þ5Ê¬¡£³«¾ìÍ½Äê»þ´Ö¤Ï10·î4Æü10»þ～21»þ¡¢10·î5Æü10»þ～18»þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿GLION ARENA KOBE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Áー¥à¡Ö¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡×¤Î»î¹çÌÏÍÍ¤ò¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£NTT¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖIOWN¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢IOWN¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌ¡×¡ÖÄãÃÙ±ä¡¦¤æ¤é¤®¥¼¥í¡×¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤ä²»À¼¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£170ÀÊÄø¤ÎÄÌ¾ïÀÊ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸÷²óÀþ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇIOWN¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´¶³Ð¤òÊÑ´¹¤·¶¦Í¤¹¤ë¡ÖFEEL TECH¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òËüÇî²ñ¾ì¤Ø¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤ò±ó³ÖÃÏ¤Ç¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂÎ¸³½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡FEEL TECH¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌÀÊ¤Ï30ÀÊ¤Û¤ÉÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢FEEL TECH¤ÎÆÃÊÌÀÊ¤Ï¾·ÂÔÀ©¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é»öÁ°¤Î¿½¹þ¤¬É¬Í×¡£¿½¹þÄùÀÚ¤Ï9·î17Æü17»þ¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ëºß½»¤Þ¤¿¤Ïºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢4ºÐ°Ê¾å¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤ª¤è¤Ó¾®Ãæ¹âÀ¸¤È¤½¤ÎÆ±È¼¼Ô¡£¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´¶³Ð¤òÊÑ´¹¤·¶¦Í¤¹¤ëFEEL TECH¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡10·î5Æü13»þ¤«¤é¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢GLION ARENA KOBE¤ÈËüÇî²ñ¾ì¤ÎÎ¾²ñ¾ì¤òIOWN¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢±þ±ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÁÐÊý¸þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Ì´½§ ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó