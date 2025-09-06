人気アニメ「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役などで知られる声優の花澤香菜（36）が5日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。サングラスをかけて仕事場に行けない理由を明かした。

酒ビンが止まった花澤は「私、この間ちょっと薄い色のついたおしゃれなサングラスがあって、それを買った。それで仕事場どこまで行けるかっていう話をしたいんですけど」と悩みを切り出した。

サングラスをかけることに「健康上の理由でされてる方もいらっしゃるから、それは別として」としつつ「おしゃれのサングラス」と、購入したサングラスを持参した。

色の薄いサングラス姿に出演者からは「いいですね」「全然」と問題ないとされた。しかし、花澤は「ただ…これでアフレコスタジオに入るのは本当にはばかられてしまって」とした。

その理由は「ウワサが回るというか…」とし「例えば新人でちょっと売れてきた子がブランドバッグで来たりすると“あ!売れてきたねぇ”みたいな」と嫌味のようなウワサが出回るとした。

これにMCの千鳥・大悟は「ちょっと何かまだ古い…」とびっくり。そのため「なので、これでもしスタジオに行って先輩たちに見られたら“うわぁ…花澤香菜、調子乗ったな”とか」と心配していると花澤。

この不安に対して出演者からは「花澤さんももうかなり…」「もう調子乗っていいんじゃない?」「爆売れじゃないですか」とフォローされた。花澤が「そんなこと…。サングラスできるほどの者じゃない」と謙遜すると、出演者たちから一斉に「いやいやいや」と否定する声があがった。