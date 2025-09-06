昔の友人から来た久々の連絡にイラッ…子育てマウントLINEに返事できない私の本音【ママリ】

「子育てLINE」に返事できない…上から目線の友人に感じた違和感

愚痴というか最近あったモヤモヤです😶‍🌫️

昔仲の良かった友人から久々にLINEきました。その子も子供いますが、LINEの文章の最初に

「子育てがんばってる？」と書いてありました…普通そんな言葉かけますか？

まだ慣れない育児をしているのに、なんか上から目線？に感じて…考え過ぎでしょうか。。



内容がイベントのお知らせみたいな感じだったので返事してません。 出典：

qa.mamari.jp

昔の友だちから久しぶりに連絡が来ると、うれしいと思ったり、何かあったのかな？と心配になったり、いろいろな気持ちが心にわきますよね。この記事では、旧友から久しぶりに連絡が来た投稿者さんが「ちょっとイラッとしてしまった」できごとについて紹介します。投稿者さんは久々に来た昔の友人からの連絡にうれしいよりも不快感をいだいてしまったというのですが…？

旧友からの連絡、しかも昔は仲が良かった友だちからの連絡は、ちょっと胸が躍るうれしい瞬間ですよね。しかし投稿者さんはメッセージを見るなり「何だか上から目線？」と感じてしまいました。



それは子育てについて「がんばってる？」という言葉が冒頭にあり、上から見られていると感じたから。そして久々の連絡にもかかわらず、内容がイベント告知だったから…。これは「イベントへの動員」に思えてがっかりしてしまうかもしれませんね。

久しぶりの連絡にモヤモヤする気持ちにはさまざまな声が

旧友からの連絡に気持ちがすっきりしないというこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

その声かけもそうですが、ひさびさにラインしてきて、イベントのお知らせっていうのがイラッとしてしまうかもです。。 出典：

qa.mamari.jp

仲良しな子がこの内容なら百歩譲りよかったですが、昔仲良かった友人でひさびさの連絡がこれだとなかなかですね😭 出典：

qa.mamari.jp

今現在進行形で仲良くしている友人なら普段もやり取りしているでしょうし、送られてきた内容がイベントの案内でも今回ほどイライラしなかったでしょうね。しかし今回は「久しぶりに連絡をする昔の友人」ということで、やはり「裏に何かあるのではあるのでは？」という気持ちになるのは分かる気がします。



久しぶりの友人に案内をしてでもイベントの告知や案内をしたい、人を集めたい、というのであれば、最初から直球で今やっている活動やイベントを伝えられる方が潔くて良いかもしれません。また、育児や仕事などで相手と共通点があったとしても、久しぶりに連絡を取る時はできるだけフラットに話しかける方が「私たちはあのころと変わらないな」と思ってもらえるように感じますね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）