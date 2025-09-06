【インタビュー】5日に公開されたムード歌謡グループ「純烈」のドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」（監督岩淵弘樹）は、昨年11月に行われた純烈初の日本武道館コンサートの裏側と会場に駆け付けるファンに密着している。（同作は5日からTOHOシネマズ日比谷ほかで1週間限定公開）紆余曲折を乗り越え、“近すぎる距離”でファンとともに歩んできたグループの今後の夢についてリーダーの酒井一圭（50）に聞いた。（鈴木 美香）

――夢だった紅白歌合戦、親孝行もできたと思います。

「純烈の目標は変わらず、毎年紅白出場です。親孝行は後上（翔太）の結婚で済んだんちゃうかな…」

――新たな夢はありますか？

「THE ALFEEです。“夢は紅白、THE ALFEE”です。純烈も3人組になりましたし、3人組で長く頑張っていこうということで」

――3月末に岩永洋昭さんが卒業して3人組となった純烈の新たな目標ですね。THE ALFEEの皆さんとは交流が持てたのですか？

「はい。“目標はTHE ALFEE”と言っていたら、この前、ラジオ（8月22日放送のTBS.ラジオ「純烈・酒井一圭 Brand−New Morning」）に高見沢（俊彦）さんが来てくださって。坂崎（幸之助）さんの生番組（8月19日放送のフジテレビNext/Nextsmart「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT」）で一緒に歌ったりもしました。あとは、桜井（賢）さんとお会いできれば。でも、どうやら桜井さんにはなかなか会えないらしいです」

――なかなか会えない？

「はい。会っているかもしれないんですけど、桜井さんはサングラスを取って、髪の毛を下ろして歩いているらしいんです。オールバックじゃない。だから誰にも気付かれないし、こちらも気付かないみたいです」

――4月から3人体制になってどうでしょうか？立ち上げからいたメンバー3人ですが。

「やりやすいですね。一言もしゃべらないでいけるんですよ。“15年夫婦”やっているみたいで体調も分かるし。しゃべるのはステージの上だけみたいな。ずっとしゃべらずに東京からどこかに行って楽屋に入ってずっとしゃべらずに準備を始めて舞台の袖で3人整って出て行く。そして『こんにちはー』ってやっとそこでしゃべるという」

――仲が悪いわけではないんですよね？

「全然全然。あうんの呼吸なんです。苦楽をずっとともにした。そういう感じです」

――THE ALFEEさんは全員70代ですけど。

「あと20年ね。純烈も寿命がわからないですけど、やらせていただいて」

――ファンの皆さんも2代目、3代目が出てきたんですよね。

「そうなんです。おばちゃん世代を中心に花を咲かせていただいたので『みんな死んだら終わりでもええよ』と言っていたんだけど、どうやらその娘さんとか、孫の世代も時々現れていきますね」

――ファンと一緒にとしを重ねていくのですね。

「お互いに楽しめるのであればそれでいいなって。自分もどこまで生きていけるんだろうって感じですけど、まずは今日のステージ、明日のステージっていう感じでやらせてもらいます！」