松平定信像（福島県白河市の南湖神社、写真：PIXTA）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第33回「打壊演太女功徳（うちこわしえんためのくどく）」では、打ちこわしが発生して江戸城は大騒ぎに。蔦重は田沼意次のもとを訪れるが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

江戸で打ちこわしが起きたことの「衝撃度」

天明7（1787）年5月、米価の高騰に耐えかねて、江戸の町人たちが立ち上がり、米屋を次々と襲撃――。今回の放送では、そんな「天明の打ちこわし」がドラマの冒頭から描かれた。弘化3（1846）年に山東京山（江戸時代後期の戯作者で山東京伝の弟）が著した『蜘蛛の糸巻』という随筆には、次のように書かれている。

「江戸開市以来の未曽有の変事で、まことに乱世のありさまである」

打ちこわしが江戸で起きた、ということのインパクトも相当なものだったようだ。越後屋はこう驚き嘆いたという。

「これまで田舎ではこうしたことがあったと聞いていたが、江戸で打ちこわしが起こるとは、恐ろしい世の中になったものだ」

あまりに米が高すぎる、と一部の名主や家主が町奉行所に嘆願したのは、5月18日のことである。すでに本所や深川の各所では、小規模な打ちこわしが発生していた。

このときに対応した町奉行が、今回の放送でも登場した北町奉行の曲淵景漸（まがりぶちかげつぐ）だ。

経験の豊かさが裏目に出た曲淵景漸

ドラマでは、平田広明が演じる曲淵景漸が「打ちこわしにございます！ 市中にて打ちこわしが起こりました！」と老中たちや田沼意次に報告。慌てふためく様子が描写された。

だが、実際の曲淵は、町人たちから嘆願された当初、そこまで真剣に向き合うことはなかったようだ。それは曲淵のキャリアとも関係していた。

というのも、曲淵は江戸北町奉行になる前に大坂西町奉行を務めていた。そのときに「家質奥印差配所（かじちおくいんさはいしょ）」が設置されて「家屋敷や株を質入れするときには差配所に届け出て奥印をもらう」というルールが生まれることとなる。

だが、手数料が取られるうえに、質入れを秘密にできないことに町人たちは反発。発願人である津国屋長右衛門や紙屋利兵衛らの家が破壊されてしまう。そんな打ちこわしが起きたものの、結局、制度自体は中止にならなかった。

曲淵からすれば、十数年前にそんな経験をしていたことから、町人たちから抗議を受けたくらいでは、動じなかったのである。

通常のトラブル対処であれば、過去の自身の経験から「慌てる必要はない」といったん冷静になることも大切なことだろう。だが、今回ばかりは曲淵の経験の豊かさが裏目に出たと言えよう。事態を甘くみて町人たちの懇願をスルーした結果、打ちこわしはどんどん広がることとなる。

また、このときに曲淵が「昔、飢饉の時に犬を食べたことがある。今回も犬を食え」と言ったという噂が広がったことも、町人たちの怒りを燃え上がらせた（前回記事参照／大河ドラマ『べらぼう』米価高騰による民衆の暴動「天明の打ちこわし」、大炎上した北町奉行の“ヤバすぎる発言”）。

5月20日の夜から赤坂や四谷、青山にかけて多くの米屋が打ちこわされると、事態の深刻さに曲淵も狼狽したようだが、時すでに遅しである。

その翌日には、芝金杉から本芝や高輪へ。夕方には新橋、京橋、神田、本郷の一帯と被害は広がっていく。23日、24日になる頃には、品川、渋谷、新宿、千住なども含めた、全市中で朝から晩まで打ちこわしが行われたというから、まさに非常事態である。

意外に礼儀正しかった「打ちこわし勢」

前回（第32回）放送の「新之助の義」では、打ちこわしを決意する新之助に、蔦重が「誰一人捕まんねぇ、死んだりしねぇこと」と言って、さらにこんな言葉を続けた。

「カラッといきてぇじゃねえですか、江戸っ子の打ちこわしは。血なまぐせえ野暮な斬り合いは、お侍さんに任せてね」

それを受けて新之助は「米を盗んだり、斬りつけたりしなければ、それはただの米屋とのけんかで済む。大した罪にはならぬ」と応じる。今回の放送では、新之助が「盗みはやめてもらいたい！ これは我らの思いを示すための打ちこわしだ！」と呼びかける場面があった。

実際の打ちこわしも、当初は節度あるものだったらしい。拍子木（ひょうしぎ）を用いて進路を指図する者もいれば、「盗みをするな」と呼びかけた者もいたという。

さらに、打ちこわしを行う前には、まず行燈を消させて火災に至らないように注意したというから、徹底している。旗本・森山孝盛が日記に「誠に丁寧礼儀正しく狼藉」と書いているのも、もっともなことだ。

打ちこわしは米屋だけではなく、酒屋、油屋、綿問屋、呉服屋などもターゲットとなったが、米屋以外も資産がある店は米を買い入れて、利ざやを稼いで儲けていた。そういう米の買い占めにかかわる店に限って、打ちこわしを行っていたという。

だが、地域をまとめるようなリーダーがいたわけではなく、打ちこわしが拡大するにつれて、逸脱する行為も見られるようになった。品川宿では金品の紛失も届けられている。なかには、打ちこわし勢をなだめるために店の前に置いておいた酒を飲んで、酔いつぶれる者まで現れるなど、事態はいよいよ混沌としてきたようだ。

長谷川平蔵らの活躍もあり騒動は収束へ

今回の放送では、田沼意次が「これ以上、打ちこわしが広がらぬように、町木戸（まちきど）を閉めるように指図してはいかがかと」と提案する場面があった。町木戸とは、江戸時代の町や都市の要所に設けられた、治安を守るための簡易的な木製の門のことをいう。

また、打ちこわしの最中に蔦重の命が狙われたときには、歌舞伎俳優の中村隼人が演じる長谷川平蔵が登場。「これより狼藉を働く者は容赦なく斬りつける！」といって、騒ぎを収めた。

これらは実際に行われた対策だったらしい。5月22日に年番名主（町名主を組分けしてそこから名主を選んで、1年交替で務めさせたもの）は、町々の木戸を閉鎖することを取り決めて、名主へと伝えられた。その結果、打ちこわし勢を町に閉じ込めることに成功した。

合わせて、幕府は10人の先手組頭（さきてくみがしら）を選抜。騒乱の鎮圧部隊を指揮するよう命じている。ドラマでは平蔵が「御先手組弓頭 長谷川平蔵である！」と叫ぶ場面があったが、平蔵も選ばれることになった。

そのようにして巡回が徹底され、取り締まりを強化したことも、騒動の収束につながったようだ。23日には町奉行からお救い金の支給が伝えられたこともあり、沈静化へと向かっていく。

打ちこわしが「老中・松平定信」を誕生させた

将軍が10代将軍の徳川家治から11代将軍の徳川家斉に代わり、田沼意次は老中を罷免されたものの、田沼勢はまだまだ影響力を持っていた。家斉の意向で松平定信が老中に抜擢されるまで9カ月も要することになった。

だが、この天明の打ちこわしが起きたことで、田沼の勢力はついに一掃されて、定信は老中になったばかりか、すぐに老中首座に抜擢されている。

定信といえば、倹約を推奨して、娯楽を制限した“カタブツ男”という印象が強いが、就任直後から打ちこわしを予防すべく、さまざまな政策を打ち出している。

『べらぼう』では定信の政治的な手腕がどのように描かれるのか。蔦重との絡みも含めて、今後の見どころとなりそうだ。

次回は「ありがた山とかたじけ茄子」。老中首座に就いた定信が厳しい統制を行い、狂歌師の大田南畝（おおた なんぽ）は絶筆を決意する。

真山 知幸