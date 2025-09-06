内田真礼さんは昨年6月10日の広島以来の始球式

■ソフトバンク 11ー0 楽天（5日・みずほPayPayドーム）

声優の内田真礼さんが5日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-楽天戦でセレモニアルピッチを務めた。「かわいすぎやん」「最強にかわいい」と注目を集めるなか、“ある事実”にファンは沸き立っている。

内田さんは上は背番号1のユニホーム、ピンクのパンツで場内に登場。白のインナーからはお腹が見える“仕様”だった。豪快に振りかぶっての投球はワンバウンドとなり、少し顔を赤らめながらも、場内の歓声に応えた。

投球を終え、内田さんは「意外ときょうは緊張しなかったです。上沢投手に教えてもらったんですけど。ノーバンならず！ ワンバンではありましたけど、一番綺麗に投げられたと思います」と笑顔を見せた。

一方でこの日、試合前の段階から「今日は勝ったな」「勝ち確」とソフトバンクファンは“予言”していた。実は、内田さんがセレモニアルピッチを務めた試合は過去5戦5勝。直近では昨年6月1日の広島戦で2-0で勝ち、“勝利の女神”として話題を呼んでいた。そしてこの日も初回に3点を先制。最終的に今季最多18安打で11-0と快勝した。

改めて内田さんの始球式に注目が集まり、「めちゃ可愛い〜」「羨ましい」との声のほか「勝利の女神すぎる 真礼さんきた時アホみたいに打つ 毎日来てください」「やはり内田真礼は全てを解決する……」「マジで勝利の女神すぎてビビる」との声が殺到した。（Full-Count編集部）