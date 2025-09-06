ソフトバンクのスキルコーチを務める菊池タクトさんがグラブの使い方を伝授

強く正確なボールを投げるには利き腕だけでなく、グラブの使い方も重要になる。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでスキルコーチを務める菊池タクトさんは「グラブの使い方」に着目。正しい“グラブコントロール”ができれば、キャッチボール上達に繋がっていくという。

菊池さんが紹介するドリルは「グラブスイングテークバック」。まず2人一組になり、相手にボールをトスしてもらう。受ける側はグラブ側の手のひらを内向きにし、トスのタイミングに合わせ肘から外に出し、手先を前に振るような形でボールをキャッチする。

この時のポイントは、肘が上向きになること。菊池さんは「手よりも肘が上にくるようにするとイメージしやすい」と説明する。そうすると肩が内側に入る動きになり、体の開きを抑えられるという。腕が伸びてしまうと、肘が下に向いて肩が外側に向き、体が開く原因になってしまう。

「グラブとフリーハンド（投げる方の手）の連動性は徐々にできるようになればいい。まずはグラブハンドの動きを習得できればスローイングもまとまっていきます」

最初は素手から始め、慣れたらグラブを付けていく。グラブハンドの使い方を意識した練習を積み重ねることで、体の開きが抑えられ、コントロールの安定した投球フォームが身につくはずだ。利き腕の動きだけでなく、グラブの使い方も意識することでキャッチボールは上達していく。（First-Pitch編集部）