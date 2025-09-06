¡Ö¶²Îµ³Ø¡×¡¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×½ñÉ¾¡¡ÂÀ¸Å¤ÎÀ¤³¦Ãµµæ¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶
¡¡ËÝÌõËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¶²Îµ³Ø¡×¤¬ÆÉ¤á¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£
¡¡¼¹É®¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÁ´¿È¹ü³Ê¡Ö¤à¤«¤ïÎµ¡×È¯·¡¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊËÌ³¤Æ»Âç¤Î¾®ÎÓ²÷¼¡¤µ¤ó¤À¡£¹ü¤Î¹½Â¤¡¢¿Ê²½¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥é¥¹¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡£¤«¤Ä¤ÆÈ¯·¡¸½¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³¤³°¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â»õ¤Î²½ÀÐ¤Ê¤É¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢ÂçÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡¡2000Ç¯Ì¿Ì¾¤µ¤ì¤¿Æù¿©¶²Îµ¥Õ¥¯¥¤¥é¥×¥È¥ë¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤à¤«¤ïÎµ¤¬¿·Â°¿·¼ï¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï13¼ïÎàÌÜ¤ÎÈóÄ»Îà·¿¶²Îµ¤¬Ì¿Ì¾¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤â¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÀ®²Ì¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÃø¤ÎÂè·Éô¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¶²Îµ²½ÀÐ¤Ë¤Þ¤ë¤´¤È³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ê³ØÅª¤Ê²òÀÏÊýË¡¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤³¤È¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£CT¥¹¥¥ã¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²½ÀÐ¤ò²õ¤µ¤º¤ËÇ¾¤ä¿À·Ð¤Î¸¦µæ¤¬Âç¤¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£±©ÌÓ²½ÀÐ¤Ë»Ä¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤«¤é¶²Îµ¤Î¿§¤¬¿äÄê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤ä¤äÀìÌçÅª¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤ÆÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£¼¹É®¿Ø¤¬¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£Ì¤Íè¤Ë³«¤±¤¿ÀìÌç½ñ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆþÌç½ñ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ÅÀ¸Êª³Ø¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÃæÅçÊÝ¼÷¤µ¤ó¤Ï¡¢µûÎµ¤Ê¤É³¤¤Î¸ÅÀ¸Êª¤¬ÀìÌç¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã£¿Í¤Ï³¤´ßÀþ¤äÃÏÁØ¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤ë¤Î¤«¡£È¯·¡¤Î¥³¥Ä¤ä¿´ÆÀ¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Î¡¼¥È¤Î¼è¤êÊý¡¢È¯·¡¤ä¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¤â¤È¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃÏÆ»¤À¤¬½ÅÍ×¤Êºî¶È¤â¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡ÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶²Îµ¤äµûÎµ¤¿¤Á¤òÃµµæ¤¹¤ë°ÕÌ£¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë2ºý¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤è¤·¤Ä¤°¡¡1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»Âç¶µ¼ø¢¦¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤ä¤¹¤Ò¤µ¡¡1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ»ÔÂç½Ú¶µ¼ø¡£